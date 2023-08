Μπράντλεϊ Κούπερ: «Είμαι τυχερός που είμαι ζωντανός μετά από τόσο αλκοόλ και ναρκωτικά»

Ο 48χρονος ηθοποιός μιλά για τη μάχη που έδινε για χρόνια

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει υπάρξει τρομερά τυχερός στη δουλειά του, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι και για τη ζωή του. Μέχρι τα 29 πάλευε με τον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά και μάλλον πίστευε ότι δεν θα μπορέσει να ζήσει για πολλά χρόνια. Ωστόσο, έναν χρόνο πριν τα 30, βρήκε τη νηφαλιότητα.

Μίλησε για αυτή τη διαδρομή, αλλά και για τους ρόλους που άλλαξαν τη ζωή του, στο επεισόδιο του National Geographic "Running Wild With Bear Grylls: The Challenge". «Η ταινία "The Hangover" μου άλλαξε την καριέρα. Ήμουν 36 χρονών και είχα ήδη μία πορεία 10 χρόνων, οπότε δεν χάθηκα στη δόξα. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά όμως ήταν μία άλλη ιστορία, και δεν είχε καμία σχέση με τη φήμη».

Παρόλο που ήταν νηφάλιος από τα 29, αυτό που τον επηρέασε βαθιά ήταν ο θάνατος του πατέρα του το 2011 από καρκίνο. «Απέκτησα μία νιχιλιστική αντίληψη για τη ζωή και μου πήρε καιρό να αποφασίσω ότι θα το αποδεχτώ και δεν θα πεθάνω». Το 2013, κι ενώ συμπρωταγωνιστούσε με την Τζένιφερ Γκάρνερ στη σειρά "Alias", παρακάλεσε τον showrunner να τον ξεγράψει, γιατί πίστευε ότι δεν θα τα καταφέρει.

Τελικά αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τους δαίμονές του, όταν αποφάσισε να γράψει, σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει στο "A Star is Born", που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. «Έχω υπάρξει τόσο τυχερός και ευλογημένος με τους ρόλους που μου έχουν δοθεί. Ελπίζω να συνεχίσω να το κάνω για πολύ καιρό». Η επόμενη ταινία του, Maestro, θα περιγράφει τη ζωή του σπουδαίου Λέοναρντ Μπέρνστιν, έχει ήδη δεχτεί σκληρή κριτική εξαιτίας της αλλαγής της εμφάνισης του Μπράντλεϊ, Εμείς πάντως θα τη δούμε στις 20 Δεκεμβρίου στο Netflix, και σε επιλεγμένους κινηματογράφους τον Νοέμβριο.