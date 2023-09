Τέιλορ Σουίφτ & Αμερικάνικες εκλογές: 35.000 άτομα εγγράφηκαν στο Vote.org μετά από ανάρτησή της

Όταν η Τέιλορ Σουίφτ σου λέει να κάνεις κάτι, εσύ το κάνεις

Η Τέιλορ Σουίφτ πήρε μέρος στη δράση για την Εθνική Ημέρα Εγγραφής Ψηφοφόρων στις Η.Π.Α., υπενθυμίζοντας στους θαυμαστές της να βεβαιωθούν ότι θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το Billboard ανέφερε πως, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου, συνολικά 157.041 χρήστες επισκέφθηκαν την Τρίτη την Vote.org. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Vote.org, Άντρια Χέιλι, είπε πως μετά την ώρα της ανάρτησης της Τέιλορ Σουίφτ οι εγγραφές εκτοξεύτηκαν κατά 1.226% την ώρα. Μιλάμε για περίπου 35.000 άτομα.

Σίγουρα η διάσημη τραγουδίστρια δεν λέει στους fans της ποιον να ψηφίσουν, αν και στο παρελθόν έχει υποστηρίξει τον Τζο Μπάιντεν, όπως επίσης και έχει μιλήσει για την αποστροφή της προς τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Fun fact: after @taylorswift13 posted on Instagram today directing her followers to register to vote on @votedotorg, our site was averaging 13,000 users every 30 minutes. 13! Let’s just say her reputation for being a mastermind is very well-earned! #NVRD https://t.co/L80M5KRakq