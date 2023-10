Η Τζούλια Φοξ φόρεσε το εσώρουχο πάνω από το παντελόνι (ποιος να της πει τι;)

Όταν η Τζούλια Φοξ αποφασίζει να τραβήξει τα βλέμματα, το κάνει φαντασμαγορικά

Για αυτήν όλα είναι μια performance. Θέλει με κάθε της look και κάθε της δημόσια εμφάνιση να συγκεντρώνει τα βλέμματα και να κάνει -οριακά- πρωτοσέλιδα, αφού όπως είχε πει και ο Φινέας Τέιλορ Μπάρναμ «Δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα». Φυσικά και μιλάμε για την Τζούλια Φοξ, που δεν φοβάται να πειραματιστεί, ακόμα και αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλαίσθητο στα μάτια των πολλών.

Η Τζούλια Φοξ λοιπόν εμφανίστηκε με ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο total white look για να πάει στο Sherri Show και οι παπαράτσι έκαναν πάρτι. Η Τζούλια λοιπόν αποφάσισε να φορέσει κάτι ανάμεσα από το καλοκαιρινό trend cottagecore και μια ιδέα από fall 2023 τάσεων. Έβαλε ένα λευκό off shoulder top με δέσιμο στη μέση και φουσκωτά μανίκια, μαζί με ένα χαμηλόμεσο λευκό παντελόνι που μοιάζει με harem pants, αλλά δεν είναι. Από αξεσουάρ επέλεξε λευκά διάφανα opera γάντια, τις πανύψηλες λευκές πλατφόρμες που έχουμε δει πολλάκις αυτή τη σεζόν και μια τσάντα σε σχήμα καρδιάς. Φυσικά το κομμάτι που «έδεσε» το look ήταν το λευκό εσώρουχο πάνω από το παντελόνι, κάνοντας έτσι και αυτή τη συνεισφορά της στο trend μετά την Κένταλ Τζέννερ και το Έμμα Κορίν.

Η Φοξ προμόταρε το νέο της βιβλίο «Down the Drain», ανοίχτηκε για την χρήση ναρκωτικών που έκανε στο παρελθόν και για την near-death εμπειρία της όταν πήρε υπερβολική δόση.