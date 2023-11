Τζέιμι Φοξ: Αρνείται τους ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα το 2015 - «Δεν συνέβη ποτέ»

Ο Τζέιμι Φοξ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια γυναίκα τον Αύγουστο του 2015

Μιλώντας στην Page Six, εκπρόσωπος του Τζέιμι Φοξ, ανέφερε αρχικά ότι «το υποτιθέμενο περιστατικό δεν συνέβη ποτέ. Το 2020 αυτό το άτομο υπέβαλε σχεδόν την ίδια αγωγή, στο Μπρούκλιν. Η υπόθεση αυτή απορρίφθηκε λίγο αργότερα».

«Οι ισχυρισμοί της δεν είναι πιο πειστικές σήμερα, από ό,τι ήταν τότε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα απορριφθούν ξανά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Τζέιμι Φοξ. Παράλληλα, ο ίδιος εξήγησε ότι «ο Φοξ σκοπεύει να κάνει μήνυση για κακόβουλη δίωξη, εναντίον του ίδιου και των δικηγόρων του για την εκ νέου κατάθεση αυτής της επιπόλαιας αγωγής».

