Η Τέιλορ Σουίφτ κατηγορείται για αντισημιτισμό, αφού παρευρέθηκε σε φιλανθρωπικό gala για τον πόλεμο στη Γάζα

Η γνωστή τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ πήγε σε φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε ΜΚΟ για τη Γάζα και τώρα δέχεται πυρά

Σε δύσκολη θέση έχει βρεθεί η Τέιλορ Σουίφτ μετά από μια εμφάνισή της σε φιλανθρωπικό gala. Η τραγουδίστρια πήγε μαζί με άλλους celebrities, όπως η Κάρα Ντελεβίν και η Σελένα Γκόμεζ, σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Μπρούκλιν, που διοργάνωσε ο Αιγύπτιος κωμικός Ράμι Γιούσεφ, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα, τα οποία θα διατεθούν στην American Near East Refugee Aid.

Η εκδήλωση λοιπόν έγινε από μια ΜΚΟ με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για την Γάζα και για να στηρίξουν τον λαό της Παλαιστίνης, πράγμα το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στο Ισραήλ και κατέληξε να κατηγορηθεί η τραγουδίστρια για αντισημιτισμό.

Βέβαια η εν λόγω φιλανθρωπική οργάνωση δηλώνει πως δεν έχει καμία πολιτική ή θρησκευτική σχέση με την Παλαιστίνη ή άλλα κράτη και έχει ξεκινήσει το έργο της από το 1968. Όπως αναφέρεται στο site τους, στόχος είναι να «συγκεντρωθούν πόροι για άμεση βοήθεια έκτακτης ανάγκης, αλλά και για τους οργανισμούς υγείας, εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης».

Για αυτήν της της πράξη λοιπόν η Τέιλορ αυτή τη στιγμή βάλλεται στα social media. Την χαρακτηρίζουν αντισημιτίστρια, πως συμβάλλει στη δαιμονοποίηση του Ισραήλ και πως στηρίζει τη λάθος πλευρά.

WHY? Taylor Swift is raising money for Hamas-controlled Gaza?!? Has she thought about condemning the rape and murder of Jews at the hands of Hamas or is she one of the 'Rape is Resistance' folks? https://t.co/U7h0x90zc2