Τέιλορ Σουίφτ: Πήγε στο γήπεδο φορώντας custom jacket με το όνομα του Τράβις

Η σχέση περνάει σε άλλο level όταν φοράς jacket με το όνομα του συντρόφου σου; Ας ρωτήσουμε την Τέιλορ Σουίφτ

Και προφανώς ούτε οι θερμοκρασίες υπό του μηδενός δε θα μπορούσαν να σταματήσουν την Τέιλορ Σουίφτ από το να πάει στο γήπεδο και να ζητοκραυγάσει για τον σύντροφό της Τράβις Κέλσι. Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε στο Arrowhead Stadium για να δει τον αγώνα της Kansas City Chief εναντίων των Miami Dolphins για τα playoffs φορώντας κάτι εξαιρετικά custom, εξαιρετικά αφιερωμένο στον Κέλσι και φυσικά θα γίνει εξαιρετική τάση.

Taylor Swift arrives to the Chiefs game in a Travis Kelce jacket designed by Kristin Juszczyk 🙌 pic.twitter.com/MAqB9oxaNh