Αμέρικα Φερέρα: «Το να αφηγείσαι ιστορίες γυναικών δεν μειώνει τις δυνάμεις σου, τις διευρύνει»

Η Αμέρικα Φερέρα έλαβε το βραβείο SeeHer στα Critics Choice Awards 2024

«Δεν φοβήθηκε ποτέ να συνεχίσει να λέει την αλήθεια όταν αυτή μετράει περισσότερο». Αυτές, ήταν μερικές από τις σκέψεις που μοιράστηκε στα Critics Choice Awards 2024 η Μάργκο Ρόμπι κατά τον λόγο που εκφώνησε απονέμοντας στην Αμέρικα Φερέρα το βραβείο SeeHer. Το συγκεκριμένο βραβείο, θεσπίστηκε το 2017 και απονέμεται σε γυναίκες που υπερασπίζονται την ισότητα των φύλων και υποδύονται αυθεντικούς χαρακτήρες που ξεπερνούν τα όρια.

«Φαντάζομαι ότι το να είσαι η πρώτη σε οποιονδήποτε τομέα μπορεί να είναι απομονωτικό. Φαντάζομαι ότι σου ασκεί τεράστια πίεση το να είσαι τέλειος, να παίζεις εκ του ασφαλούς», σημείωσε αρχικά η Μάργκο Ρόμπι. «Αλλά αυτό που θαυμάζω περισσότερο στην Αμέρικα είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε αυτήν την πίεση, ενώ δεν φοβήθηκε ποτέ να συνεχίσει να λέει την αλήθεια όταν αυτή μετράει περισσότερο», συνέχισε, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη διάκριση της Φερέρα ως η «πρώτη και μοναδική» Λατίνα που κέρδισε το Emmy για πρωταγωνιστικό ρόλο σε κωμωδία για την Ugly Betty.

