Η συμβουλή της Ντέμι Μουρ σε οικογένειες που έχουν στο περιβάλλον τους άτομα με άνοια

Ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους ανθρώπους που έχουν αγαπημένα πρόσωπα τα οποία παλεύουν με νευροεκφυλιστικές ασθένειες, μοιράστηκε μέσω νέας συνέντευξής της η ηθοποιός, Ντέμι Μουρ.

Μιλώντας στο «SiriusXM»», αρχικά η ηθοποιός αναφέρθηκε στο πώς τα πάει ο πρώην σύζυγός, Μπρους Γουίλις από όταν διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια και στη συνέχεια μοιράστηκε τη συμβουλή που έδωσε στις κόρες τους. «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα που θα μπορούσα να μοιραστώ με τους ανθρώπους είναι "να τους συναντήσετε εκεί που βρίσκονται"», είπε η ηθοποιός. «Δεν πρέπει να κρατάμε στο μυαλό το ποιοι ήταν πριν, αλλά αυτό που είναι τώρα, γιατί υπάρχει μεγάλη ομορφιά και γλυκύτητα και αγάπη και χαρά σε αυτό».

To 2022, η οικογένεια του ηθοποιού αποκάλυψε ότι θα αποσυρθεί από την υποκριτική, αφού διαγνώστηκε με αφασία, η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε μετωποκροταφική άνοια. «Νομίζω ότι, με τα τωρινά δεδομένα τα πάει πολύ καλά», σημείωσε η Ντέμι Μουρ μιλώντας και στην εκπομπή «Good Morning America».

