Κίλιαν Μέρφι: Επιστρέφει ως Τόμας Σέλμπι για την ταινία των «Peaky Blinders»

Όσα αποκάλυψε ο Στίβεν Νάιτ

Ναι, πλέον είναι επίσημο. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Κίλιαν Μέρφι, επιστέφει στον ρόλο του Τόμας Σέλμπι για την επερχόμενη spin-off ταινία των Peaky Blinders. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μέρφι πρωταγωνίστησε στις έξι σεζόν της σειράς – που προβλήθηκε από το 2013 μέχρι το 2022, ενώ το 2021 έγινε γνωστό πως αντί να ολοκληρωθεί η σειρά με μία ακόμα σεζόν, το τέλος θα παρουσιαστεί σε ταινία.

Την επιστροφή του Κίλιαν Μέρφι ως Τόμι Σέλμπι, γνωστοποίησε ο δημιουργός της σειράς, Στίβεν Νάιτ, σε σχετικές δηλώσεις του στο BBC. «Ο Μέρφι επιστρέφει σίγουρα για την ταινία. Τα γυρίσματα θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, στο Ντίγμπεθ, στο Μπέρμιγχαμ» ανέφερε. Eξάλλου, ο ίδιος ο ηθοποιός είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του πως «ευχαρίστως» θα επέστρεφε στον ρόλο του ως Τόμας Σέλμπι. Ο ηθοποιός είχε μιλήσει στην εκπομπή «Desert Island Discs» του BBC Radio 4, όπου αποκάλυψε: «Εάν υπάρξει περαιτέρω ιστορία για να ειπωθεί, και αν ο Στίβεν Νάιτ παραδώσει ένα σενάριο όπως ξέρω ότι μπορεί, τότε θα είμαι εκεί», δήλωσε. «Θέλω να πω, αν θέλουμε να δούμε τον 50χρονο Τόμας Σέλμπι, θα είμαι εκεί. Ας το κάνουμε», συνέχισε.

