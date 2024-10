50 Cent: Νιώθει δικαιωμένος μετά τη σύλληψη του Diddy - «Εγώ σας τα έλεγα 10 χρόνια»

Ο 50 Cent μιλούσε όλα αυτά τα χρόνια, όμως κανένας δεν τον άκουγε

Ο Diddy βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, αφού καθημερινά νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τις εγκληματικές πράξεις του. Ο 50 Cent εδώ και μια δεκαετία «έδειχνε» την παράνομη δράση του Diddy, όμως κανένας δεν τον άκουγε και τώρα νιώθει - επιτέλους - δικαιωμένος.

Η κόντρα των δύο καλλιτεχνών χρονολογείται πολλά χρόνια πίσω και ως εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι βασίζεται στα εγκλήματα που διέπραξε ο Diddy. Ο 50 Cent είχε καταλάβει πως κάτι ύπουλο συμβαίνει και τώρα που οι αρχές συνέλαβαν τον Diddy και βρίσκεται στη φυλακή, μπόρεσε να τοποθετηθεί δημόσια.

50 Cent defends being vocal about Sean ‘Diddy’ Combs’ alleged abuse, wild parties: ‘What I’ve been saying for 10 years’ https://t.co/ElqEnqvFfi pic.twitter.com/beWVuHyoEv

Απαντώντας στις ερωτήσεις του «People», ο 50 Cent είπε αρχικά: «Κοίτα, φαίνεται πως όλα αυτά που λέω είναι κάτι υπερβολικό ή τολμηρό, αλλά δεν είναι τίποτα τέτοιο. Εγώ σας τα είχα πει αυτά εδώ και 10 χρόνια». Και συμπλήρωσε: «Τώρα γίνεται πιο ξεκάθαρο στα νέα με την υπόθεση του Diddy, αλλά πέρα από αυτό, λέω απλά ότι αυτή είναι η δική μου οπτική και ο λόγος που απομακρύνθηκα από όλα, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι το στιλ μου».

Ο 50 Cent απείχε από τα περιβόητα πάρτι του Diddy και προσπαθούσε να προστατέψει τον κόσμο, ο οποίος, όμως, δεν ήταν σε θέση να ακούσει. Πλέον, που το πρώτο μέρος του κουβαριού ξετυλίχθηκε, ο καλλιτέχνης τονίζει πως ο Diddy δεν αποτελεί καθρέφτη ούτε παράδειγμα της ραπ κουλτούρας και αναμένει τις εξελίξεις.

50 Cent Says Latest Sean ‘Diddy’ Combs Criticism Is ‘Just Saying What I’ve Been Saying For 10 Years’ https://t.co/sBgj4lCbVn