Η Χάιντι Κλουμ ολόγυμνη στην Καραϊβική «αγκαλιάζει» τον ερωτισμό του καλοκαιριού

«Πάντα ήμουν πολύ ανοιχτή με το σώμα μου»

Η Xάιντι Κλουμ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον κόσμο της μόδας. Δεν έχει σκεφτεί ούτε στιγμή να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Το μοντέλο και παρουσιάστρια του Project Runway βρίσκεται στον χώρο του modeling από τα 19 της, με την 21χρονη κόρη της να ακολουθεί τα βήματά της σήμερα.

Η πρώην άγγελος της Victoria's Secret και κορίτσι του εξωφύλλου του Sports Illustrated, έχει πει ότι η «ανοιχτότητά» της με το σώμα της δεν πηγάζει μόνο από την άνεση. «Πάντα ήμουν πολύ ανοιχτή με το σώμα μου», έχει δηλώσει στο People. Και στην τελευταία της φωτογράφιση, η Xάιντι Κλουμ ποζάρει - χωρίς να φοράει κυριολεκτικά τίποτα για το Paris Match, ενώ βρίσκεται στην παραλία του St. Barths, στην Καραϊβική.

«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ @parismatch», έγραψε η Χάιντι Κλουμ στη λεζάντα μιας νέας ανάρτησης της στο Instagram. Μάλιστα, η ίδια δεν φωτογραφήθηκε μόνο στις παραλίες, αλλά μαζί με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτζ, άνοιξαν τις πόρτες του νέου τους σπιτιού. Για τη συνέντευξή, την οποία επίσης παραχώρησε, η ίδια δήλωσε ότι «μισεί τα σημάδια από το μαγιό».

Στο μεταξύ, η Χάιντι Κλουμ φαίνεται πως (εκτός από το καλοκαίρι), σκέφτεται και το Halloween. Ανυπομονεί κάθε χρόνο για την περίοδο του «treat or trick», οργανώνοντας τα πιο εντυπωσιακά - και ίσως spooky - πάρτι. Τι κι αν, λοιπόν, βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού, η Χάιντι Κλουμ σκέφτεται τη στολή της για το 2025. Σε συνέντευξή της, είπε πως έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό τις ετοιμασίες για τη μεταμφίεσή της. Καλεσμένη στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», η Χάιντι Κλουμ αναφέρθηκε στο Halloween look που σχεδιάζει, λέγοντας πως στόχος της είναι να ξεπεράσει (ξανά) τον εαυτό της.