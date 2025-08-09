Ο Τομ Χανκς αποχαιρετά τον κυβερνήτη του Apollo 13, Τζιμ Λόβελ

Ο Τζιμ Λόβελ, κυβερνήτης της ιστορικής αποστολής Apollo 13, πέθανε σε ηλικία 97 ετών και Ο Τομ Χανκς τον τίμησε με μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο Τομ Χανκς έστειλε το δικό του μήνυμα τιμώντας τον κυβερνήτη του Apollo 13, ο Τζέιμς "Τζιμ" Λόβελ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Ο θρυλικός διοικητής της αποστολής Apollo 13, που μετατράπηκε από σχεδόν τραγωδία σε παγκόσμιο παράδειγμα μηχανικής και ανθρώπινης ψυχραιμίας άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 7 Αυγούστου στο Λέικ Φόρεστ του Ιλινόις, όπως ανακοίνωσε η NASA.

Η αποστολή Apollo 13, που εκτοξεύτηκε το 1970, υπέστη σοβαρή ζημιά κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το φεγγάρι, όταν μια δεξαμενή οξυγόνου εξερράγη. Η ψύχραιμη καθοδήγηση του Λόβελ και η αποφασιστικότητα του πληρώματος έσωσαν τις ζωές τους, μετατρέποντας την αποστολή σε θρίαμβο της ανθρώπινης εφευρετικότητας. Ο ίδιος είχε χαρακτηριστεί για την ήρεμη συμπεριφορά και την αφοσίωσή του στο καθήκον, έχοντας συμμετάσχει σε τέσσερις διαστημικές πτήσεις, μεταξύ των οποίων το Apollo 8, η πρώτη αποστολή που έκανε πλήρη κύκλο γύρω από το φεγγάρι.

Jim Lovell getty images

Η NASA τόνισε ότι ο χαρακτήρας και το θάρρος του Λόβελ βοήθησαν το έθνος να φτάσει στο φεγγάρι και να μετατρέψουν μια πιθανή τραγωδία σε ιστορική επιτυχία. «Θρηνούμε τον θάνατό του, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζουμε τα επιτεύγματά του», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Ο διάσημος ηθοποιός Τομ Χανκς, ο οποίος υποδύθηκε τον Λόβελ στην ταινία «Apollo 13» του 1995, τίμησε τη μνήμη του με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Ο Χανκς μίλησε για τον Λόβελ ως έναν άνθρωπο που τόλμησε, ονειρεύτηκε και οδήγησε τους άλλους σε μέρη που δεν θα έφταναν μόνοι τους. «Ο Τζιμ Λόβελ ήταν αυτός ο τύπος ανθρώπου», έγραψε.

Ο Χανκς τόνισε ότι τα ταξίδια του Λόβελ δεν έγιναν για τη διασημότητα, αλλά για την πρόκληση που τροφοδοτεί τη ζωή. Κατέληξε με τα λόγια: «Ο Θεός μαζί σου, σε αυτό το επόμενο ταξίδι, Τζιμ Λόβελ».

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ρον Χάουαρντ, έστειλε επίσης το δικό του αφιέρωμα, εκφράζοντας την τιμή που ένιωσε για τη γνωριμία και τη συνεργασία με τον Λόβελ.

Η ζωή και η καριέρα του Τζιμ Λόβελ παραμένουν σύμβολο αντοχής και ηρωισμού, αφήνοντας πίσω τους μια κληρονομιά που εμπνέει γενιές σε όλο τον κόσμο.

