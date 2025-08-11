Μαλούμα: Η αυστηρή παρατήρηση σε μητέρα, που πήγε στη συναυλία του με το ενός έτους παιδί της

“Νομίζετε ότι είναι καλή ιδέα να φέρετε ένα μωρό ενός έτους σε μια συναυλία όπου τα ντεσιμπέλ είναι τόσο υψηλά;”

Ο Μαλούμα βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην Πόλη του Μεξικό, προκειμένου να παραχωρήσει μια μεγάλη συναυλία για τους θαυμαστές του. Ο κολομβιανός καλλιτέχνης, που έχει καταφέρει να απογειώσει την καριέρα του τα τελευταία χρόνια, απολαμβάνει να κάνει περιοδείες, συναντώντας το κοινό του σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Μεξικό, ωστόσο, ένα απρόσμενο περιστατικό του προκάλεσε εκνευρισμό.

Ο τραγουδιστής, ενώ είχε ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμά του, εντόπισε μέσα στο πλήθος μια μητέρα, η οποία κρατούσε ένα πολύ μικρό μωρό. «Με όλο τον σεβασμό, πόσο χρονών είναι;», ρώτησε ο Μαλούμα, υποθέτοντας πως το παιδί είναι ενός έτους ή ακόμα και μικρότερο. Ο ίδιος επιβεβαιώθηκε από τη μητέρα και τότε, δεν δίστασε να την επιπλήξει για την απόφασή της να φέρει το μωρό σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Ο Μαλούμα σταμάτησε συναυλία του για να επιπλήξει θαυμάστριά του

«Νομίζετε ότι είναι καλή ιδέα να φέρετε ένα μωρό ενός έτους σε μια συναυλία που τα ντεσιμπέλ είναι τόσο υψηλά;», ήταν το ερώτημα που έθεσε ο Μαλούμα, σύμφωνα με το Variety. «Που είναι ο ήχος τόσο δυνατός; Αυτό το μωρό δεν ξέρει καν τι κάνει εδώ», συνέχισε ο τραγουδιστής. «Την επόμενη φορά, προστατέψτε τα αυτιά του. Στα αλήθεια. Είναι βαρύ. Είναι δική σας ευθύνη», τόνισε σε έντονο ύφος, μη κρύβοντας την ανησυχία του για το μωρό.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

«Τα κουνάτε σαν να είναι παιχνίδι. Αυτό το μωρό δεν θέλει να είναι εκεί, στα αλήθεια. Σας το λέω με όλη μου την αγάπη και τον σεβασμό, τώρα που είμαι πατέρας. Δεν θα έφερνα ποτέ το παιδί μου σε συναυλία. Την επόμενη φορά, να είστε λίγο πιο προσεκτική», κατέληξε ο Μαλούμα, ο οποιός εμφανώς συγχυσμένος συνέχισε μετέπειτα τη συναυλία του.

Ο Μαλούμε απέκτησε το πρώτο παιδί του - ένα κοριτσάκι - τον Μάρτιο του 2024 με τη σύντροφό του, Σουζάνα Γκόμεζ. Η μικρή πήρε το όνομα Πάρις Λοντόνο Γκόμεζ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των γονιών της.

