«Και ξαφνικά γίναμε τρεις»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι έγιναν γονείς

Η ανακοίνωση στο Instagram

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι καλώς όρισαν το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους στην Τοσκάνη, υιοθέτησαν ένα κορίτσι.

Το χαρμόσυνο νέο ανακοίνωσαν μέσω ανάρτησης στο Instagram, γράφοντας συγκεκριμένα: «Αυτό το καλοκαίρι, καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε πέρα για πέρα ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο επόμενο κεφάλαιομε ειρήνη και ιδιωτικότητα. Και ξαφνικά, γίναμε τρεις».

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι είναι ζευγάρι από το 2021, όταν γνωρίστηκαν μέσω των social media. Τον Απρίλιο του 2023, η πρωταγωνίστρια του Stranger Things ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους επίσης αναρτώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με λεζάντα στίχους από το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ «Lover» που αποτύπωνε τη στιγμή.

Τον Μάιο του 2024, το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει στη Τζόρτζια, όπου ζει σε μια φάρμα. Εκεί βρίσκεται επίσης και το Joey’s Friends, ένα καταφύγιο ζώων που ίδρυσε η ηθοποιός.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έγινε παγκοσμίως γνωστή μόλις στα 12 της χρόνια, όταν υποδύθηκε την Eleven στην πρώτη σεζόν του «Stranger Things» στο Netflix - μια σειρά που εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα λατρεμένο franchise. Όπως γράφει και το Variety, έχει εμφανιστεί σε κάθε σεζόν και πρόκειται να ολοκληρώσει την ιστορία της στην επερχόμενη πέμπτη και τελευταία σεζόν, η οποία θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη.