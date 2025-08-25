Σόσανα Στερν: Η κωφή ηθοποιός που έσπασε τα στερεότυπα στο Χόλιγουντ, τώρα σε ρόλο σκηνοθέτιδας

Από ηθοποιός σε σκηνοθέτιδα, η Σόσανα Στερν ανοίγει νέους δρόμους για την εκπροσώπηση κωφών στο Χόλιγουντ

Η Σοσάνα Στερν, γνωστή από τις σειρές Weeds, Supernatural και Grey’s Anatomy, κατάφερε να σπάσει τα στερεότυπα ως κωφή ηθοποιός στο Χόλιγουντ. Σήμερα, με την καθοριστική ώθηση της βραβευμένης με Όσκαρ Μάρλι Ματλίν, εξελίσσεται σε σημαντική σκηνοθέτιδα, με μια ταινία που ήδη αποσπά βραβεία και κριτικές διθυράμβους.

Όταν η Μάρλι Ματλίν είπε στη Σοσάνα Στερν: «Πρέπει να σκηνοθετήσεις»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς This Close στο Sundance, η Ματλίν στράφηκε στη Στερν και της είπε: «Πρέπει να σκηνοθετήσεις». Η φράση αυτή έγινε η αφορμή για μια συνεργασία που θα άλλαζε την πορεία και των δύο. Παρόλο που η Στερν δεν είχε σκεφτεί ποτέ να περάσει πίσω από την κάμερα, η Ματλίν επέμεινε να είναι εκείνη που θα σκηνοθετήσει το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Η Στερν μεγάλωσε σε μια οικογένεια τεσσάρων γενεών κωφών και διεκδίκησε την καλλιτεχνική της πορεία σε μια εποχή όπου οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες. Παρά τις σπουδές στην Αγγλική Φιλολογία αντί για θέατρο –όπως την είχαν κατευθύνει–, δεν εγκατέλειψε ποτέ την υποκριτική. Η καριέρα της απογειώθηκε με ρόλους σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, όμως γρήγορα συνειδητοποίησε ότι οι προοπτικές για κωφούς ηθοποιούς παρέμεναν περιορισμένες.

«Marlee Matlin: Not Alone Anymore» – Ένα ντοκιμαντέρ-ορόσημο

Η πρώτη της σκηνοθετική δουλειά, το ντοκιμαντέρ Marlee Matlin: Not Alone Anymore, παρουσιάζει με πρωτοποριακό τρόπο τη ζωή και την καριέρα της Ματλίν. Με ιδιαίτερη οπτική γλώσσα, split-screen ASL συνομιλίες και αυθεντικό ηχητικό σχεδιασμό, η Στερν άλλαξε τον τρόπο που απεικονίζονται οι κωφοί στον κινηματογράφο. Το φιλμ απέσπασε θερμή υποδοχή στο Sundance και ήδη προορίζεται για την οσκαρική κούρσα.

Η Στερν, μιλώντας στο Vanity Fair, εξήγησε ότι δεν βλέπει τον εαυτό της μόνο ως «πρωτοπόρο κωφή δημιουργό», αλλά ως αφηγήτρια που επιμένει να διευρύνει τις οπτικές και να ανοίγει τον δρόμο για περισσότερη εκπροσώπηση. Όπως είπε και η Ματλίν: «Έγραψε ιστορία ως μια σκηνοθέτιδα που τυχαίνει να είναι κωφή, δείχνοντας πώς πρέπει να απεικονίζονται οι κωφοί άνθρωποι στον κινηματογράφο».