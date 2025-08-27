Τέιλορ Σουίφτ: Πώς η ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον Τράβις Κέλσι, κατέκλυσε το ίντερνετ

Αρκεί μόνο να αναφερθεί, ότι η ανάρτηση στο Instagram πήρε 1 εκατ. like σε μόλις 10 λεπτά

Είναι πλέον επίσημο: Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, παντρεύονται. Αλλά αυτή δεν είναι μία είδηση που δεν γνωρίζεις. Η ανάρτησή τους στο Instagram έχει κυριολεκτικά κατακλύσει το ίντερνετ - σε λιγότερο από 10 λεπτά, είχε πάνω από 1 εκατ. likes. Η τραγουδίστρια επιβεβαιώνει, για ακόμη μια φορά, όσους την αποκαλούν φαινόμενο.

Οτιδήποτε σχετίζεται με την Τέιλορ Σουίφτ, γίνεται viral σε χρόνο μηδέν. Και ο αρραβώνας δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Τα ευχάριστα νέα στην προσωπική της ζωή, δεν είναι απλώς μια ανάρτηση στο Instagram, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο: δεν υπήρξαν αντιδράσεις μόνο από τους θαυμαστές, αλλά και από brands και πολιτικούς, που ήθελαν να πάρουν λίγη δημοσιότητα.

Το φόρεμα που φόρεσε η Τέιλορ Σουίφτ, έγινε sold out

Όπως γράφει ο Guardian, είναι τέτοια η επιρροή της Τέιλορ Σουίφτ που μέχρι και το ριγέ φόρεμα των 400 δολαρίων, από τον Ralph Lauren, που φορούσε στις φωτογραφίες, ξεπούλησε σε μόλις 20 λεπτά. Αλλά γενικά, τα brands βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο. Σύμφωνα με τον λογαριασμό @whattaylorwears στο Twitter, φορούσε επίσης ένα ρολόι Cartier αξίας σχεδόν 30.000 δολαρίων. Το πιο εντυπωσιακό όμως ήταν το δαχτυλίδι της, το οποίο κατασκευάστηκε από την Kindred Lubeck της Artifex Fine Jewelry.

Το περιοδικό Brides πήρε συνέντευξη από τον Benjamin Khordipour, ειδικό σε αντίκες και vintage κοσμήματα, ο οποίος υπολόγισε την αξία του διαμαντιού στα 550.000 δολάρια.

Επίσης, στις φωτογραφίες της ανάρτησης, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αγκαλιάζονται με φόντο διάφορα λουλούδια. Μία ειδυλλιακή, προσωπική στιγμή μεταξύ δύο ανθρώπων ερωτευμένων -που όμως θα αξιοποιηθεί πλήρως από τα τμήματα marketing των brands.

Όσοι μπορούσαν, προσπάθησαν με οποιοδήποτε τρόπο να συνδεθούν με την ανακοίνωση του αρραβώνα - ακόμα και η εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών Duolingo. Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης: «Η καθηγήτρια Αγγλικών σου και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται». Έτσι η Duolingo ρώτησε: «Αλλά πότε θα έρθει η σειρά του καθηγητή Ισπανικών σας;».

Πάρα πολλοί λογαριασμοί στα social media, έσπευσαν να συγχαρούν την Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι, ανάμεσα τους οι Walmart, Olive Garden, Wingstop, Chili’s, DoorDash, Auntie Anne’s και Empire State Building. Η Krispy Kreme μοίρασε δωρεάν ντόνατς για να γιορτάσει το ευχάριστο γεγονός.

Ευχές και από τον Ντόναλντ Τραμπ

Εννοείται πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα σχολίαζε τον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ, όχι μόνο γιατί λατρεύει να βρίσκεται στην επικαιρότητα, αλλά γιατί στην προεκλογική περίοδο, το 2024, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει δημόσια εναντίον του. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το θέμα, ο πρόεδρος απάντησε: «Τους εύχομαι καλή τύχη. Νομίζω ότι είναι σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος τύπος. Και νομίζω ότι εκείνη είναι μια εξαιρετική γυναίκα. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο».

Η Μάρσι Καπτούρ, αντιπρόσωπος του Οχάιο, σχολίασε επίσης, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία για να επικρίνει το νομοσχέδιο One Big Beautiful Bill Act του Ντόναλντ Τραμπ. «Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στον Τράβις Κέλσι, που κατάγεται από το Οχάιο, για τον αρραβώνα του με την Τέιλορ Σουίφτ από την Πενσυλβάνια», έγραψε στο Χ. «Τώρα που έχω την προσοχή σας - πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε την Κοινωνική Ασφάλιση, το Medicare και το Medicaid πριν να είναι πολύ αργά. Οι πολίτες των πολιτειών μας -και ολόκληρης της χώρας- εξαρτώνται από αυτά».

My heartfelt congratulations to Ohio native Travis Kelce on his engagement to Pennsylvania native Taylor Swift. Now that I have your attention—we must do everything we can to protect Social Security, Medicare, and Medicaid before it is too late. People in both our states and… pic.twitter.com/t1vesALZgI — Rep. Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) August 26, 2025

Στο μεταξύ, όσο το ίντερνετ ασχολιόταν μόνο με τον αρραβώνα, το Guinness Book of World Records ανακοίνωσε ένα νέο ρεκόρ: η Τέιλορ Σουίφτ είχε μόλις κατακτήσει το ρεκόρ για τις περισσότερες ταυτόχρονες προβολές podcast. Συγκεκριμένα, για την εμφάνισή της στις 13 Αυγούστου στο New Heights, το podcast που παρουσιάζουν ο Τράβις και ο αδελφός του, Τζέισον Κέλσι. Η δεύτερη καλύτερη στιγμή της εβδομάδας της.

Είναι πολλοί, επίσης, εκείνοι που προβλέπουν πως η ανάρτηση στο Instagram θα γίνει μία από τις κορυφαίες σε likes. Και όλα τα παραπάνω συμβαίνουν, όσο η Τέιλορ Σουίφτ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ, The Life of a Showgirl, που αναμένεται τον Οκτώβριο.

Η Τέιλορ Σουίφτ δεν έχει μόνο άστρο πάνω από το κεφάλι της, αλλά και μία σούπερ ομάδα που την έχει κάνει ένα πρόσωπο που άμα θέλει, κινεί νήματα.