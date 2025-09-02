H Μίλι Μπόμπι Μπράουν δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της κόρης της με τον Τζέικ Μπον Τζόβι, μετά την υιοθεσία

Η οικογένεια της Μίλι Μπόμπι Μπράουν και του Τζέικ Μπον Τζόβι μεγάλωσε, αφού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υποδέχτηκαν την κόρη τους μέσω υιοθεσίας.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι βίωσαν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής πορείας τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφού έγιναν γονείς για πρώτη φορά μέσω της διαδικασίας της υιοθεσίας. Το ζευγάρι, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο του στις ΗΠΑ, κρατάει στην αγκαλιά του την κόρη του και είναι ευτυχισμένο. Η επίσημη ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου, όταν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι μοιράστηκαν δημόσια πως η οικογενειακή ευτυχία τους ολοκληρώθηκε.

«Αυτό το καλοκαίρι, καλώς ορίσαμε στις ζωές μας το μικρό κοριτσάκι μας μέσω υιοθεσίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα», δήλωσαν χαρακτηριστικά. Οι δυο τους είχαν εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία τους να γίνουν γονείς και, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα, παίρνωντας στην αγκαλιά τους την κόρη τους.

Μέσα στο διάστημα που ακολούθησε από τη δημόσια ανακοίνωση, οι παπαράτσι συνέλαβαν τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν και τον Τζέικ Μπον Τζόβι κατά τη διάρκεια εξόδων τους σε κεντρικούς δρόμους. Μαζί τους ήταν φυσικά και το μωρό τους, το οποίο αποτελεί πια την προτεραιότητά τους. Με αφορμή την άφιξη του Σεπτεμβρίου, η πρωταγωνίστρια του Stranger Things προέβη σε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο IG, δημοσιεύοντας τις αγαπημένες φωτογραφίες από τον περασμένο μήνα. Ένα από τα στιγμιότυπα του καρουζέλ ήταν και η πρώτη φωτογραφία της κόρης τους.

Ειδικότερα, ο Τζέικ Μπον Τζόβι φαίνεται να κρατάει το πορτ μπεμπέ του μωρού του, ενώ η Μπίλι Μπόμπι Μπράουν τον απαθανατίζει τη στιγμή που κατευθύνονται προς το αεροπλάνο. Η ανάρτηση περιελάμβανε ακόμα ένα cute moment του ζευγαριού, αλλά και κάποια «κλικ» από την καθημερινότητα της ηθοποιού. Η ίδια απέφυγε να γράψει κάτι, ωστόσο πρόσθεσε ένα μπιμπερό στη λεζάντα της δημοσίευσης, κάνοντας λόγο για το νέο κεφάλαιο που μόλις ανοίχτηκε στη ζωή τους.

