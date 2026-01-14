Μπασμπούσα: Ένα κλασικό αραβικό γλυκό που αξίζει να δοκιμάσετε

Ένα τυπικό γλυκό της Μέσης Ανατολής, απλό στην παρασκευή και απολαυστικό, ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας, από το πρωινό έως το επιδόρπιο.

Η μπασμπούσα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, το οποίο συναντάται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές, ανάλογα με την περιοχή προέλευσης. Πρόκειται για ένα σπιτικό γλυκό αρκετά απλό, που παρασκευάζεται με εύκολα διαθέσιμα υλικά και στο οποίο χρησιμοποιείται σιμιγδάλι αντί για το κλασικό αλεύρι.

Αυτό που κάνει τη πασμπούσα ξεχωριστή είναι το γεγονός ότι μετά το ψήσιμο στον φούρνο, το γλυκό περιχύνεται με αρωματισμένο σιρόπι και στη συνέχεια ξαναμπαίνει στον φούρνο για λίγα λεπτά. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική διαδικασία αυτού και άλλων γλυκών της Μέσης Ανατολής.

Αυτό το γλυκό από σιμιγδάλι είναι πραγματικά απολαυστικό και έχει μια μαλακή, αφράτη και σπογγώδη υφή. Παρότι συνολικά η συνταγή περιλαμβάνει αρκετή ζάχαρη, στο τέλος δεν γίνεται λιγωτικό, αντίθετα, είναι πολύ ευχάριστο στη γεύση και πλούσια σε αρώματα.

Πώς να τη σερβίρετε

Μπορούμε να σερβίρουμε τη πασμπούσα κομμένη σε μικρούς ρόμβους σε ατομικά πιατάκια ή να τοποθετήσουμε όλα τα κομμάτια μαζί σε μια μεγαλύτερη πιατέλα. Μια άλλη ωραία ιδέα είναι να βάλουμε 5 κομμάτια δίπλα-δίπλα στο πιάτο σχηματίζοντας ένα λουλούδι. Είναι ένα εξαιρετικό γλυκό για πρωινό ή απογευματινό μαζί με έναν καφέ εσπρέσο, αλλά και ως απολαυστικό επιδόρπιο στο τέλος ενός γεύματος ή δείπνου με καλεσμένους, συνοδεύοντας κάθε μερίδα με λίγο πογωτό.

Υλικά

Για το σιρόπι

400 ml νερό

300 γρ. ζάχαρη

3 κουταλιές της σούπας ανθόνερο πορτοκαλιού

3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού

Για το μείγμα

350 γρ. ψιλό σιμιγδάλι σκληρού σίτου

200 γρ. ζάχαρη

100 γρ. τριμμένη καρύδα

12 γρ. μπέικιν πάουντερ

2 αυγά

200 γρ. γιαούρτι

150 γρ. λιωμένο βούτυρο

Για τη διακόσμηση

40 γρ. καθαρισμένα αμύγδαλα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το αρωματισμένο σιρόπι: Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το νερό και τη ζάχαρη, τα φέρνουμε σε βρασμό και από τη στιγμή που θα αρχίσουν να βράζουν, τα αφήνουμε στη φωτιά για 5 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το ανθόνερο πορτοκαλιού και τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Αφήνουμε το σιρόπι στην άκρη και ετοιμάζουμε το γλυκό.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το σιμιγδάλι, τη ζάχαρη, την τριμμένη καρύδα και το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε τα στερεά υλικά με μια σπάτουλα. Προσθέτουμε τα αυγά, το γιαούρτι και το λιωμένο βούτυρο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα ορθογώνιο ταψί (το δικό μας είναι 24×14 εκ.) στρωμένο με λαδόκολλα και ισιώνουμε την επιφάνεια. Με ένα μαχαίρι χαράζουμε γραμμές πρώτα προς τη μία κατεύθυνση και μετά προς την άλλη, δημιουργώντας σχέδιο με ρόμβους. Στο κέντρο κάθε ρόμβου τοποθετούμε ένα καθαρισμένο αμύγδαλο.

Ψήνουμε το γλυκό στον φούρνο στους 180°C στον αέρα για 35 λεπτά. Βγάζουμε το γλυκό από τον φούρνο και το περιχύνουμε σιγά-σιγά με το σιρόπι, προσθέτοντας κι άλλο όσο απορροφάται. Το ξαναβάζουμε στον φούρνο για άλλα 10 λεπτά, μετά το βγάζουμε και το αφήνουμε να γίνει χλιαρό. Όταν κρυώσει, το κόβουμε σε κομμάτια και είναι έτοιμο. Καλή απόλαυση.

Συμβουλές

Το αρωματισμένο σιρόπι μπορεί να γίνει είτε με ανθόνερο πορτοκαλιού (το οποίο βρίσκουμε εύκολα στο εμπόριο) είτε με ροδόνερο. Επειδή το σιρόπι κατά το ψήσιμο μπορεί να ξεχειλίσει, προτείνουμε να τοποθετήσετε ένα δεύτερο ταψί από κάτω, ώστε να μη λερωθεί ο φούρνος. Η μπασμπούσα μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου, μέσα σε αεροστεγές δοχείο, για 4–5 ημέρες.