Φτιάξε αφράτο κέικ με χουρμάδες χωρίς ζάχαρη, λάδι και βούτυρο. Εύκολη συνταγή με φυσική γλυκύτητα και πλούσια γεύση.

Το σημερινό κέικ με χουρμάδες είναι ένα υγιεινό και απολαυστικό γλυκό που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά. Είναι μια συνταγή χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς λάδι και χωρίς βούτυρο, αλλά απίστευτα νόστιμη χάρη στη φυσική γλυκύτητα των χουρμάδων. Ο συνδυασμός με μαύρη σοκολάτα και ξηρούς καρπούς – καρύδια, αμύγδαλα και φουντούκια – κάνει αυτό το κέικ αρωματικό, θρεπτικό και χορταστικό. Η γεύση του θυμίζει πολύ banana bread και κερδίζει ακόμη κι όσους συνήθως δεν αγαπούν τους χουρμάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το λατρέψετε από την πρώτη μπουκιά και θα γίνει αμέσως ένα από τα αγαπημένα σας γλυκά. Εναλλακτικά μπορείτε να αντικαταστήσετε τους χουρμάδες με σταφίδες, σύκα, δαμάσκηνα ή αποξηραμένα βερίκοκα. Ας δούμε τη συνταγή.

Υλικά

240 γρ. χουρμάδες (περίπου 10 μεγάλοι)

250 ml ζεστό γάλα

150 γρ. αλεύρι 00 ή της επιλογής σας

1 κουταλάκι γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι γλυκού μαγειρική σόδα

1 κουταλάκι γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

2 αυγά

60 γρ. σταγόνες σοκολάτας χωρίς ζάχαρη

60 γρ. ξηροί καρποί (καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα)

Εκτέλεση

Αφαιρούμε τα κουκούτσια από τους χουρμάδες και τους βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το ζεστό γάλα, σκεπάζουμε με μεμβράνη και τους αφήνουμε να μουλιάσουν για 20 λεπτά. Όταν περάσει ο χρόνος, πολτοποιούμε το μείγμα με μπλέντερ ή σε μίξερ μέχρι να γίνει κρέμα.

Ύστερα προσθέτουμε τα αυγά, τους ξηρούς καρπούς (κρατώντας λίγους στην άκρη για το τελικό στόλισμα), τις σταγόνες σοκολάτας (κρατάμε επίσης λίγες) και τη βανίλια. Ανακατεύουμε με σύρμα χειρός. Προσθέτουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και τη σόδα και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Στρώνουμε σε μια φόρμα για κέικ 25 x 10 εκ. χαρτί ψησίματος και ρίχνουμε μέσα το μείγμα. Ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 35–40 λεπτά. Όταν το κέικ είναι έτοιμο το βγάζουμε από τον φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει και απολαμβάνουμε.