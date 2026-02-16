Αφράτα donuts με καραμελωμένα μήλα

Πώς να φτιάξετε αφράτα και πεντανόστιμα donuts γεμιστά με καραμελωμένα μήλα, ένα γλυκό που ενώνει άρωμα και απίστευτη γεύση.

Αν αγαπάτε τα γλυκά που συνδυάζουν αφράτη ζύμη και ζουμερή γέμιση, αυτά τα donuts με καραμελωμένα μήλα είναι ό,τι πρέπει για εσάς. Η ζύμη τους φουσκώνει τέλεια, γίνεται απαλή και σπογγώδης, ενώ η γέμιση με τα μήλα καραμελώνει στο τηγάνι και γεμίζει το σπίτι με απίθανα αρώματα. Μια συνταγή που θα σας φέρει χαμόγελο, και που σίγουρα θα θέλετε να φτιάχνετε ξανά και ξανά.

Υλικά

Για τη ζύμη

250 γρ. αλεύρι 00

250 γρ. αλεύρι Manitoba

5 γρ. ξηρή μαγιά

250 γρ. πλήρες γάλα

80 γρ. ζάχαρη

2 μέτρια αυγά

100 γρ. βούτυρο

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

1 φλούδα λεμονιού, τριμμένη

10 γρ. αλάτι

Για τηγάνισμα

1,5 λίτρο λάδι αραχιδέλαιο

Για το πασπάλισμα

Ζάχαρη

Για τη γέμιση (καραμελωμένα μήλα)

600 γρ. μήλα

80 γρ. βούτυρο

1 κουταλιά χυμό λεμονιού

40 γρ. μέλι

80 γρ. ζάχαρη καστανή

Εκτέλεση

Ζύμη: Σε ένα μπολ (ή στον κάδο μιας αρτοπαρασκευής με γάντζο), βάζουμε τα δύο είδη αλευριού, τη μαγιά, τη ζάχαρη, την τριμμένη φλούδα λεμονιού και τη βανίλια. Προσθέτουμε το γάλα, τα αυγά και το αλάτι και ζυμώνουμε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι η ζύμη να γίνει λεία και να τυλιχθεί γύρω από τον γάντζο (~10 λεπτά). Προσθέτουμε το βούτυρο σε μικρά κομματάκια, περιμένοντας να ενσωματωθεί πλήρως πριν προσθέσετε το επόμενο. Όταν η ζύμη γίνει ελαστική και ομοιογενής, σχηματίζουμε μια μπάλα και την αφήνουμε να φουσκώσει για 2,5 ώρες σε ένα ελαφρώς βουτυρωμένο μπολ, καλυμμένο με μεμβράνη, σε ζεστό μέρος ή στο φούρνο σβηστό.

Όταν περάσει η ώρα αλευρώνουμε ελαφρά τον πάγκο και απλώνουμε τη ζύμη με τον πλάστη σε πάχος περίπου 1,5 εκ. Ύστερα την αφήνουμε πάλι να ξεκουραστεί 30 λεπτά, καλυμμένη με μεμβράνη και πασπαλισμένη με αλεύρι. Έπειτα κόβουμε δίσκους με τσέρκι 8 εκ. διάμετρος και τους αφήνουμε να ξεκουραστούν 5 λεπτά. Τοποθετούμε τους δίσκους σε τετράγωνα χαρτί ψησίματος για να τους μεταφέρουμε στο τηγάνι χωρίς να ξεφουσκώσουν. Τους αφήνουμε να φουσκώσουν για 1 ώρα ακόμα.

Σημείωση: Κόβουμε τους δίσκους κοντά ο ένας στον άλλο για να μην πάει χαμένο αλεύρι. Τα κομμάτια ζύμης που περισσεύουν μπορείτε να τα τηγανίσετε.

Γέμιση (καραμελωμένα μήλα): Καθαρίζουμε και κόβουμε τα μήλα σε μικρούς κύβους (~0,5 εκ.). Σε ένα μικρό τηγάνι, λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε τα μήλα με τον χυμό λεμονιού. Μετά από λίγο, προσθέτουμε τη ζάχαρη και το μέλι και αφήνουμε τα μήλα να καραμελώσουν περίπου 10 λεπτά σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συχνά μέχρι να στεγνώσουν και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Στη συνέχεια τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα τοποθετούμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με στόμιο 1,3 εκ. για εύκολο γέμισμα.

Τηγάνισμα: Ζεσταίνουμε το λάδι σε βαθύ τηγάνι στους 170°C. Αφαιρούμε προσεκτικά τους δίσκους ζύμης από το χαρτί ψησίματος με τσιμπίδα και τους τηγανίζουμε λίγους-λίγους. Τους γυρίζουμε ώστε να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και από τις δύο πλευρές. Ύστερα τους αφαιρούμε με μια τρυπητή κουτάλα, τους στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας και πασπαλίζουμε με ζάχαρη.

Συναρμολόγηση: Κάνουμε ένα μικρό άνοιγμα στη βάση κάθε donuts με το χείλος ενός κουταλιού και τα γεμίζουμε με τα καραμελωμένα μήλα. Προαιρετικά, βάλτε λίγο ακόμα καραμελωμένο μήλο στην κορυφή για εντυπωσιακή παρουσίαση και σερβίρετε αμέσως.

Συμβουλές

Το δεύτερο ξεκούρασμα πριν κόψετε τη ζύμη βοηθά να σταθεροποιηθεί η γλουτένη και να μην παραμορφωθούν τα donuts κατά το τηγάνισμα. Ιδανικά καταναλώστε τα ζεστά και αφράτα. Μπορείτε να ετοιμάσετε τα μήλα νωρίτερα και να τα φυλάξετε, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υγρασία πριν τα χρησιμοποιήσετε για τη γέμιση.