Αφράτα donuts στο air fryer με 4 υλικά για κάθε στιγμή της ημέρας

Ελαφριά, αφράτα και έτοιμα σε λιγότερο από 20 λεπτά! Φτιάξτε πεντανόστιμα donuts και απολαύστε τα σκέτα, με ζάχαρη και κανέλα ή βουτηγμένα σε σοκολάτα.

Τα donuts στο air fryer γίνονται πλέον παιχνιδάκι! Με μόλις 4 απλά υλικά και χωρίς μαγιά, γαλακτοκομικά ή αυγά, μπορείτε να φτιάξετε αφράτα, ελαφριά donuts σε λιγότερο από 20 λεπτά. Είτε τα φτιάξετε σαν μικρές μπουκιές είτε σαν τα κλασικά δαχτυλίδια, μπορείτε να τα απολαύσετε σκέτα, με ζάχαρη και κανέλα ή βουτηγμένα σε σοκολάτα – μια γλυκιά λιχουδιά για κάθε στιγμή της ημέρας.

Υλικά

Νερό

Λάδι (χρησιμοποιήθηκε λάδι κανόλα, μπορείτε να αντικαταστήσετε με άλλο, αλλά η γεύση μπορεί να επηρεαστεί)

Ζάχαρη (λευκή κρυσταλλική)

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις με διογκωτικά μέσα

unsplash





Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ανακατέψτε το αλεύρι με τη ζάχαρη και το αφήνουμε στην άκρη. Σε μια μέτρια κατσαρόλα, προσθέτουμε νερό και λάδι και ζεσταίνουμε μέχρι να βράσουν. Ύστερα απομακρύνουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε αμέσως το μείγμα αλευριού. Ανακατεύουμε έντονα με μια σπάτουλα μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή, ελαστική ζύμη χωρίς σβόλους. Την αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει για 5 λεπτά ή μέχρι να μπορούμε να τη χειριστούμε. Σημαντικό: Προσθέστε το αλεύρι απευθείας στην κατσαρόλα, μην προσπαθήσετε να ρίξετε το καυτό μείγμα νερού-λαδιού στο μπολ με το αλεύρι. Διαφορετικά η ζύμη δεν θα δέσει σωστά.

Κόβουμε τη ζύμη σε μικρά κομμάτια και πλάθουμε τα donuts. Τα αλείφουμε ελαφρά με λίγο λάδι κανόλα. Προθερμαίνουμε το air fryer στους 190°C χωρίς τα donuts μέσα. Στη συνέχεια λαδώνουμε τον κάδο του air fryer και τοποθετούμε τα donuts, φροντίζοντας να μην ακουμπούν μεταξύ τους. Ίσως χρειαστεί να τα ψήσετε σε 2–3 δόσεις. Τα ψήνουμε για περίπου 10 λεπτά, γυρίζοντάς τα στη μέση του ψησίματος, μέχρι να πάρουν ανοιχτό χρυσαφί χρώμα και να είναι πλήρως ψημένα εσωτερικά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν πριν τα σερβίρουμε. Είναι καλύτερα να τα απολαύσετε αμέσως μόλις ψηθούν.

Προαιρετικές επιλογές