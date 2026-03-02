Υπέροχο κέικ με φρούτα της τελευταίας στιγμής

Νόστιμο, ζουμερό και γεμάτο φρούτα, αυτό το κέικ είναι ιδανικό για όλες τις ώρες της ημέρας, εύκολο στην προετοιμασία και τέλειο για να το απολαύσετε όπως θέλετε.

Το κέικ με φρούτα είναι ένα διαχρονικό γλυκό που συνδυάζει την υγρασία, τη γλυκιά γεύση των φρούτων και το αρωματικό μείγμα μπαχαρικών. Ιδανικό για όλες τις στιγμές της ημέρας, είτε για πρωινό, είτε για απογευματινό με μια κούπα τσάι ή καφέ, αυτό το κέικ της τελευταίας στιγμής είναι εύκολο στην προετοιμασία και γεμάτο γεύση. Ακόμα και αν δεν έχετε προγραμματίσει να ψήσετε εκ των προτέρων, μπορείτε να το ετοιμάσετε γρήγορα και να το απολαύσετε αμέσως ή να το προσφέρετε στους αγαπημένους σας.

Υλικά

½ φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι

½ φλιτζάνι ξηρό σέρι (ή περισσότερο χυμό πορτοκάλι για μη αλκοολική εκδοχή)

¾ φλιτζάνι ηλιέλαιο ή λάδι από σπόρους σταφυλιού

1 κιλό ανάμεικτα αποξηραμένα φρούτα (σταφίδες, σουλτανίνα και σταφίδες μαύρες σε ίσα μέρη)

¾ φλιτζάνι σφιχτά γεμάτη μαλακή καστανή ζάχαρη

2 κ.σ. μελάσα

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

Ξύσμα και χυμός από 1 λεμόνι

4 μεγάλα αυγά, ελαφρά χτυπημένα με ½ κ.γ. αλάτι

2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. κακάο

1 κ.σ. μπαχαρικά ανάμεικτα (mixed spice)

70 γρ. ολόκληρα αμύγδαλα, για διακόσμηση

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 150°C. Λαδώνουμε ένα ταψί 18 εκ. τετράγωνο (ή δύο 13 εκ.) και στρώνουμε τη βάση και τα τοιχώματα με διπλή στρώση λαδόκολλας. Η λαδόκολλα πρέπει να προεξέχει από τα τοιχώματα του ταψιού. Τυλίγουμε ένα στρώμα χαρτί ψησίματος γύρω από τα εξωτερικά τοιχώματα για να προστατέψουμε το κέικ από υπερβολικό ρόδισμα και ξήρανση κατά τη διάρκεια του ψησίματος και το δένουμε με σχοινί κουζίνας.

Βάζουμε τον χυμό πορτοκαλιού, το σέρι, το λάδι, τα αποξηραμένα φρούτα, τη ζάχαρη και τη μελάσα σε μια κατσαρόλα. Φέρνουμε το μείγμα σε βρασμό και μετά χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 10 λεπτά, ανακατεύοντας συχνά, ώστε τα φρούτα να μαλακώσουν. Αποσύρουμε από το μάτι και ανακατεύουμε μέσα τη μαγειρική σόδα. Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Ύστερα προσθέτουμε το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού και τα χτυπημένα αυγά και ανακατεύουμε καλά. Κοσκινίζουμε το αλεύρι, το κακάο και τα μπαχαρικά πάνω από το μείγμα και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Απλώνουμε το μείγμα στο ταψί και ισιώνουμε την επιφάνεια. Τοποθετούμε τα αμύγδαλα στην επιφάνεια του κέικ και ψήνουμε για 3 ώρες, ή μέχρι να βγαίνει καθαρή η οδοντογλυφίδα που θα βάλουμε στο κέντρο. Το αφήνουμε να κρυώσει μέσα στο ταψί και απολαμβάνουμε.