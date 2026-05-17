Τα πιο αφράτα muffins με κρυμμένη σοκολατένια έκπληξη

Αφράτα, σοκολατένια και με μια κρεμώδη γέμιση που λιώνει στο κέντρο, αυτά τα muffins είναι το ιδανικό γλυκό για κάθε στιγμή της ημέρας.

Υπάρχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό στα γεμιστά muffins. Τα δαγκώνεις και μέσα συμβαίνει κάτι που δεν φαίνεται απ’ έξω: Μια καρδιά από σοκολατένια πραλίνα φουντουκιού , πυκνή και κρεμώδης, «κλεισμένη» μέσα σε ένα αφράτο, μαλακό μείγμα που παραμένει τρυφερό ακόμη και την επόμενη μέρα. Πώς όμως κρατάμε τη γέμιση στο κέντρο χωρίς να χυθεί κατά το ψήσιμο; Με ένα απλό αλλά πολύ αποτελεσματικό κόλπο: Η σοκολατένια πραλίνα φουντουκιού μπαίνει στην κατάψυξη πριν ενσωματωθεί στη ζύμη. Σε περίπου 60 λεπτά σφίγγει αρκετά ώστε να μην λιώνει αμέσως στον φούρνο, αλλά να παραμένει στο κέντρο του muffin. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

Για το μείγμα

150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

20 γρ. κορν φλάουρ

2 ;υγά μεσαία

80 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

30 γρ. γάλα πλήρες

80 γρ. ζάχαρη 80

6 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

Για τη γέμιση

120 γρ. σοκολατένια πραλίνα φουντουκιού

Για το σερβίρισμα

Άχνη ζάχαρη όσο χρειαστεί

Εκτέλεση

Για τη σοκολατένια καρδιά: Φροντίζουμε τα αυγά, το βούτυρο και το γάλα να είναι σε θερμοκρασία δωματίου πριν ξεκινήσουμε. Παράλληλα, ξεκινάμε από τη γέμιση, η οποία πρέπει να μείνει στην κατάψυξη για τουλάχιστον 60 λεπτά. Στη συνέχεια με κορνέ ή κουταλάκι, μοιράζουμε τη σοκολατένια πραλίνα φουντουκιού σε μικρές μερίδες (περίπου 20 γρ. η καθεμία), σχηματίζοντας 6 μικρές μπάλες σε φόρμα σιλικόνης ή πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Έπειτα τις βάζουμε στη κατάψυξη μέχρι να σταθεροποιηθούν και να κρατούν το σχήμα τους χωρίς να παγώσουν εντελώς.



Για το μείγμα: Σε ένα μπολ, χτυπάμε το μαλακό βούτυρο με τη ζάχαρη και τη βανίλια μέχρι να γίνει ένα απαλό, ομοιογενές μείγμα. Προσθέτουμε τα αυγά σταδιακά, ανακατεύοντας συνεχώς. Στη συνέχεια ρίχνουμε το γάλα και συνεχίζουμε μέχρι να έχουμε ένα λείο μείγμα. Κοσκινίζουμε το αλεύρι, το κορν φλάουρ, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι και τα προσθέτουμε σε δύο δόσεις στο μείγμα, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα, από κάτω προς τα πάνω, μέχρι να ενσωματωθούν.

Για τη συναρμολόγηση και το ψήσιμο: Τοποθετούμε χαρτάκια σε φόρμα για muffins και μοιράζουμε το 3/4 του μείγματος στις φόρμες. Βγάζουμε τις παγωμένες μερίδες σοκολατένιας πραλίνας και τις τοποθετούμε στο κέντρο κάθε muffin, πιέζοντάς τες ελαφρά. Καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα, φροντίζοντας να καλυφθεί εντελώς η γέμιση και να μείνει περίπου 1 cm από το χείλος. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200°C (πάνω-κάτω αντίσταση), για 6 λεπτά. Χωρίς να ανοίξουμε τον φούρνο, χαμηλώνουμε στους 170°C και συνεχίζουμε για άλλα 16 λεπτά. Για να ελέγξουμε αν είναι έτοιμα, κάνουμε δοκιμή με οδοντογλυφίδα στα πλάγια (όχι στο κέντρο, για να μην συναντήσουμε τη σοκολάτα). Αφήνουμε τα muffins να σταθούν για 5–10 λεπτά στη φόρμα και μετά τα μεταφέρουμε σε σχάρα να κρυώσουν πλήρως. Τέλος πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη πριν το σερβίρισμα.

Συμβουλές