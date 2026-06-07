Η παραδοσιακή ιταλική κρέμα καραμελέ της γιαγιάς που λιώνει στο στόμα

Με γάλα, αυγά και ζάχαρη, αυτή η παραδοσιακή ιταλική κρέμα καραμελέ αποδεικνύει ότι τα πιο απλά γλυκά είναι συχνά και τα πιο απολαυστικά.

Υπάρχουν γλυκά που δεν χρειάζονται εντυπωσιακή εμφάνιση ή περίπλοκες τεχνικές για να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Αρκεί μια απλή πρώτη μπουκιά για να σε μεταφέρουν πίσω σε άλλες εποχές, τότε που οι συνταγές γράφονταν από στόμα σε στόμα και η κουζίνα μύριζε γάλα, βανίλια και καραμέλα. Το σημερινό είναι ένα από αυτά τα γλυκά. Μια ταπεινή αλλά απίστευτα απολαυστική συνταγή, που θυμίζει έντονα την κλασικό κρέμα καραμελέ, μόνο που κουβαλά μαζί της την αύρα της ιταλικής παράδοσης και τη θαλπωρή της σπιτικής κουζίνας. Είναι το είδος του γλυκού που δεν φτιάχνεται μόνο για να σερβιριστεί, αλλά για να δημιουργήσει αναμνήσεις. Για οικογενειακά τραπέζια, για ήσυχες Κυριακές, για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι απλό, γλυκό και αληθινό.

Υλικά

500 γρ. φρέσκο πλήρες γάλα

4 αυγά

80 γρ. ζάχαρη

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Εκτέλεση

Σε ένα μπολ, χτυπάμε με ένα σύρμα τα αυγά και τη ζάχαρη για 3–4 λεπτά. Σε ένα κατσαρολάκι, ζεσταίνουμε το γάλα μέχρι να φτάσει σε σημείο βρασμού. Ύστερα το αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να γίνει χλιαρό. Έπειτα το προσθέτουμε στο μείγμα αυγών και ζάχαρης, ανακατεύοντας καλά. Παράλληλα, ετοιμάζουμε το καραμέλωμα με ζάχαρη και νερό. Προτείνουμε να το αφήσετε αρκετά μαλακό, ώστε να καλύψει καλά όλη τη φόρμα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Παίρνουμε ένα κεραμικό σκεύος και ρίχνουμε την καραμέλα στη βάση. Στη συνέχεια προσθέτουμε το μείγμα και ψήνουμε σε μπεν μαρί, μέχρι τα 3/4 του ύψους της φόρμας. Ψήνουμε για περίπου 50 λεπτά. Πριν το βγάλουμε, ελέγχουμε το ψήσιμο με μια οδοντογλυφίδα. Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς πριν το αναποδογυρίσουμε σε πιατέλα σερβιρίσματος. Καλή απόλαυση.