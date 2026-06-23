Τα πιο εύκολα παγωτά σάντουιτς που θα φτιάξεις αυτό το καλοκαίρι

Εύκολα στην προετοιμασία και χωρίς παγωτομηχανή, αυτά τα μίνι παγωτά είναι πεντανόστιμα και ιδανικά για το απογευματινό σνακ μικρών και μεγάλων.

Η συνταγή για σπιτικά παγωτά σάντουιτς με μπισκότο είναι πανεύκολη και δεν απαιτεί παγωτομηχανή. Θα φτιάξουμε τρεις διαφορετικές γεύσεις: βανίλια, βύσσινο και κακάο. Είναι ιδανικά τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, καθώς πρόκειται για μικρές ατομικές μερίδες που μπορείτε να απολαύσετε ως σνακ ή ως δροσερό επιδόρπιο μετά το γεύμα. Αν αναρωτιέστε πώς να φτιάξετε παγωτό στο σπίτι, θα διαπιστώσετε ότι η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο φαντάζεστε. Με λίγα μόνο υλικά, όπως μπισκότα τύπου πτι μπερ, κρέμα γάλακτος, γάλα, αυγά, ζάχαρη άχνη, κακάο και σιρόπι βύσσινο, θα δημιουργήσετε ένα απολαυστικό καλοκαιρινό γλυκό που θα λατρέψει όλη η οικογένεια.

Υλικά

500 ml κρέμα γάλακτος φυτική ή ζωική, ήδη ζαχαρωμένη

125 γρ. άχνη ζάχαρη βανίλιας

2 αυγά

Σιρόπι ή topping βύσσινο, κατά βούληση

Κακάο άγλυκο, κατά βούληση

Γάλα, όσο χρειαστεί

Μπισκότα τύπου πτι μπερ ή άλλα απλά μπισκότα

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Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σφιχτή σαντιγί. Προσθέτουμε την άχνη ζάχαρη βανίλιας και συνεχίζουμε το χτύπημα. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα αυγά και χτυπάμε ξανά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Αυτή είναι η βασική κρέμα για το σπιτικό παγωτό μας.

Για να δημιουργήσουμε τις τρεις διαφορετικές γεύσεις, χωρίζουμε την κρέμα σε τρία ίσα μέρη, σε τρία ξεχωριστά μπολ. Το πρώτο το αφήνουμε σκέτο, με γεύση βανίλιας. Στο δεύτερο προσθέτουμε σιρόπι βύσσινο, όσο μας αρέσει. Στο τρίτο προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας άγλυκο κακάο και ανακατεύουμε καλά. Παίρνουμε τρία μικρά ταψάκια αλουμινίου ή τρία ορθογώνια σκεύη. Βουτάμε γρήγορα τα μπισκότα στο γάλα, χωρίς να τα μουλιάσουμε υπερβολικά, και δημιουργούμε μια βάση από 9 μπισκότα στο κάθε σκεύος.

Ρίχνουμε πάνω από κάθε βάση την αντίστοιχη κρέμα: τη λευκή, τη βυσσινένια και τη σοκολατένια. Ισιώνουμε την επιφάνεια με μια σπάτουλα και καλύπτουμε με ακόμη 9 μπισκότα που έχουμε περάσει γρήγορα από το γάλα. Τοποθετούμε τα ταψάκια μέσα σε σακούλες κατάλληλες για κατάψυξη και τα βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες. Όταν παγώσουν καλά, τα βγάζουμε από την κατάψυξη και τα αφήνουμε για λίγα δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία δωματίου. Με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβουμε ανάμεσα στα μπισκότα, δημιουργώντας ατομικά παγωτά σάντουιτς. Τα σπιτικά παγωτά σάντουιτς είναι έτοιμα για σερβίρισμα. Μπορείτε να κόβετε κάθε φορά όσα χρειάζεστε και να διατηρείτε τα υπόλοιπα στην κατάψυξη μέχρι την επόμενη φορά. Καλή απόλαυση.