Η πιο εύκολη γρανίτα ροδάκινο που θα φτιάχνεις όλο το καλοκαίρι

Μια εύκολη και αρωματική συνταγή με ώριμα ροδάκινα, λεμόνι, δεντρολίβανο και άφθονο πάγο που θα γίνει το αγαπημένο σας καλοκαιρινό δροσιστικό ποτό.

Μια δροσιστική καλοκαιρινή συνταγή με φρούτα εποχής, πάγο και αρώματα που θυμίζουν καλοκαίρι. Αυτή η γρανίτα είναι μια φρέσκια, αρωματική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ, αλλά μπορεί εύκολα να μετατραπεί και σε ένα κομψό καλοκαιρινό ποτό με την προσθήκη αφρώδους οίνου.

Για την παρασκευή της, τα ώριμα ροδάκινα πολτοποιούνται μαζί με ζάχαρη, δεντρολίβανο και λεμόνι, ώστε να απελευθερώσουν όλα τα αρώματά τους. Στη συνέχεια αναμειγνύονται με επιπλέον ροδάκινα, ανθρακούχο νερό και άφθονο τριμμένο πάγο, δημιουργώντας ένα ελαφρύ και ιδιαίτερα δροσιστικό ρόφημα για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Μπορείτε επίσης να την προσαρμόσετε στα γούστα σας: για μια λιγότερο γλυκιά εκδοχή αντικαταστήστε το ανθρακούχο νερό με πικρή πορτοκαλάδα, προσθέστε ένα σιρόπι για διαφορετικό άρωμα ή μετατρέψτε τη σε ένα πιο εορταστικό ποτό αντικαθιστώντας μέρος του νερού με αφρώδη οίνο.

Υλικά

60 γρ. ανθρακούχο νερό

80 γρ. καστανή ζάχαρη

5 ώριμα ροδάκινα

1-2 λεμόνια

Φρέσκο δεντρολίβανο

Άφθονος τριμμένος πάγος

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε 2 ροδάκινα και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Στη συνέχεια τα λιώνουμε στο γουδί ή με πιρούνι ή κουτάλα μαζί με την καστανή ζάχαρη, τα φύλλα από 2 κλαδάκια δεντρολίβανου, 2 φέτες λεμονιού και τον χυμό ενός λεμονιού. Ύστερα χτυπάμε τα λιωμένα ροδάκινα στο μπλέντερ μαζί με ακόμη 2 κομμένα ροδάκινα. Περνάμε το μείγμα από σουρωτήρι ώστε να αφαιρέσουμε τα κομμάτια του δεντρολίβανου. Προσθέτουμε το ανθρακούχο νερό και μεταφέρουμε το μείγμα σε μια μεγάλη κανάτα, την οποία έχουμε γεμίσει μέχρι τη μέση με τριμμένο πάγο. Προσθέτουμε το τελευταίο ροδάκινο κομμένο σε κομμάτια και μερικά κλαδάκια δεντρολίβανου για άρωμα και διακόσμηση.

Για μια πιο ελαφριά και λιγότερο γλυκιά εκδοχή, αντικαταστήστε το ανθρακούχο νερό με πικρή πορτοκαλάδα. Μπορείτε επίσης να πειραματιστείτε προσθέτοντας διαφορετικά σιρόπια για νέες γεύσεις. Για μια αλκοολούχα παραλλαγή, αντικαταστήστε τη μισή ποσότητα νερού με αφρώδη οίνο. Καλή απόλαυση.