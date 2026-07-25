Η πιο αρωματική τάρτα με ρικότα και λεμόνι για ένα ξεχωριστό γλυκό

Ανακαλύψτε μια ξεχωριστή τάρτα με ρικότα και λεμόνι, με τραγανή βάση και βελούδινη γέμιση που ισορροπεί τέλεια τη γλυκύτητα με τη φρεσκάδα.

Ένα γλυκό που ξεχωρίζει για την ισορροπία ανάμεσα στη δροσερή αίσθηση του λεμονιού και την πλούσια, κρεμώδη υφή της ρικότας. Αυτή η τάρτα συνδυάζει μια τραγανή, βουτυρένια βάση με μια απαλή γέμιση που λιώνει στο στόμα, δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο αλλά ταυτόχρονα απλό επιδόρπιο. Το άρωμα των φρέσκων λεμονιών χαρίζει φρεσκάδα και ελαφριά οξύτητα, ενώ η βελούδινη κρέμα προσφέρει την τέλεια ισορροπία γεύσεων. Ιδανική για ένα ιδιαίτερο κέρασμα ή για να ολοκληρώσει ένα γεύμα με τον πιο γλυκό τρόπο, αυτή η τάρτα αποδεικνύει πως λίγα, ποιοτικά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα πραγματικά ξεχωριστό αποτέλεσμα.

Υλικά

Για τη ζύμη μπριζέ (pasta frolla)

300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

125 γρ. ζάχαρη

125 γρ. βούτυρο

2 λεμόνια

1 αυγό

Μπέικιν πάουντερ για γλυκά

Για την κρέμα ρικότας

500 γρ. ρικότα

300 γρ. ζάχαρη

1/2 λεμόνι

Για την κρέμα ζαχαροπλαστικής

500 γρ. γάλα

2 αυγά

1/2 λεμόν

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Ζάχαρη

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Guido Barbagelata





Εκτέλεση

Για τη ζύμη: Ανακατεύουμε το αλεύρι με τη ζάχαρη, μερικές κουταλιές κρύο νερό και το ξύσμα των λεμονιών. Προσθέτουμε στη συνέχεια το αυγό και το μαλακό βούτυρο και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια ομοιογενή ζύμη. Προσθέτουμε επίσης το 1/4 από ένα φακελάκι μπέικιν πάουντερ, ζυμώνουμε ξανά και χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μέρη: Τα δύο τρίτα και το ένα τρίτο. Δουλεύουμε τη ρικότα με τη ζάχαρη μέχρι να αποκτήσει κρεμώδη και λεία υφή. Αρωματίστε με το ξύσμα από μισό λεμόνι.

Για την κρέμα ζαχαροπλαστικής: Χτυπάμε τα αυγά με 2 ½ κουταλιές της σούπας ζάχαρη. Προσθέτουμε το ξύσμα από το μισό λεμόνι. Διαλύουμε 1 ½ κουταλιά της σούπας αλεύρι στο μείγμα και προσθέτουμε σταδιακά το γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς. Μεταφέρουμε το μείγμα σε κατσαρόλα και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να πάρει βράση και να πήξει η κρέμα. Ύστερα βάζουμε την κρέμα σε κορνέ ζαχαροπλαστικής.

Συναρμολόγηση: Ανοίγουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζύμης σε πάχος περίπου 5 χιλιοστά και στρώνουμε με αυτό τον πάτο και τα τοιχώματα μιας βουτυρωμένης φόρμας για τάρτα διαμέτρου 26 εκ. Απλώνουμε πρώτα την κρέμα ρικότας στη βάση της τάρτας και στη συνέχεια καλύπτουμε με την κρέμα ζαχαροπλαστικής. Ανοίγουμε την υπόλοιπη ζύμη και κόψτε λωρίδες και τις τοποθετούμε στην επιφάνεια της τάρτας ώστε να δημιουργήσουμε το χαρακτηριστικό σχέδιο πλέγματος. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια με 2 κουταλάκια ζάχαρη. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα για περίπου 1 ώρα, μέχρι η ζύμη να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Αφαιρούμε την τάρτα από τον φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος, ξεφορμάρουμε και σερβίρουμε, προαιρετικά, με λίγο επιπλέον τριμμένο ξύσμα λεμονιού.