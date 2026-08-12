Παγωτό μπανάνα-φράουλα με 3 υλικά: Η πιο εύκολη και υγιεινή συνταγή χωρίς ζάχαρη

Φτιάχνεται μόνο με μπανάνες, φράουλες και βανίλια και προσφέρει ένα δροσερό, κρεμώδες και απολαυστικό επιδόρπιο που θυμίζει παγωτό.

Αυτό το παγωμένο γλυκό είναι βέβαιο ότι θα αγαπηθεί από όλους τους φίλους και την οικογένειά σας αυτό το καλοκαίρι. Είναι ουσιαστικά μόνο φρούτα που έχουν καταψυχθεί και στη συνέχεια πολτοποιηθεί, αλλά το αποτέλεσμα είναι εξίσου απολαυστικό με ένα παγωτό από το αγαπημένο σας παγωτατζίδικο. Ένα τόσο υγιεινό και θρεπτικό επιδόρπιο δεν θα μπορούσε να είναι πιο νόστιμο. Μπορείτε επίσης να γίνετε δημιουργικοί, χρησιμοποιώντας άλλα είδη κατεψυγμένων μούρων ή προσθέτοντας υλικά όπως φυστικοβούτυρο, μέλι, κανέλα ή τζίντζερ.

Υλικά

4 μπανάνες

8 φράουλες

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

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Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τις μπανάνες και τις κόβουμε σε κομμάτια. Αφαιρούμε επίσης τα κοτσάνια από τις φράουλες και τις κόβουμε σε φέτες. Στη συνέχεια τοποθετούμε τα φρούτα σε σακούλα κατάψυξης και τα καταψύχουμε για τουλάχιστον 5 ώρες. Ύστερα βγάζουμε βγάζουμε τα φρούτα από την κατάψυξη και τα αφήνουμε στον πάγκο για περίπου 15 λεπτά, ώστε να μαλακώσουν αρκετά για να μπορέσουν να πολτοποιηθούν. Έπειτα τα βάζουμε στο μπλέντερ, προσθέτουμε και τη βανίλια και τα χτυπάμε μέχρι να αποκτήσουν εντελώς λεία και κρεμώδη υφή. Σερβίρετε αμέσως και απολαύστε.

Σημειώσεις

Παρόλο που μπορείτε να καταψύξετε ξανά το μείγμα για να το χρησιμοποιήσετε αργότερα, είναι καλύτερο να καταναλωθεί αμέσως μετά την πολτοποίηση, καθώς τότε έχει την πιο κρεμώδη υφή. Για πιο γλυκιά γεύση, μπορείτε να παραλείψετε τις φράουλες και τη βανίλια και να προσθέσετε πριν από την πολτοποίηση μια κουταλιά φυστικοβούτυρο. Η συγκεκριμένη εκδοχή θα περιέχει περισσότερα λιπαρά, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια απολαυστική επιλογή για περιστασιακή κατανάλωση. Για τους λάτρεις της σοκολάτας, προσθέστε λίγα κομματάκια μαύρης σοκολάτας από πάνω πριν το σερβίρισμα. Μπορείτε επίσης να πειραματιστείτε με άλλα κατεψυγμένα φρούτα ή μούρα, όπως βατόμουρα, μύρτιλα ή σμέουρα. Λίγη κανέλα ή φρέσκο τζίντζερ μπορεί επίσης να δώσει διαφορετική γεύση στο παγωμένο επιδόρπιο.