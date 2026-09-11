Λαχταριστά ρολάκια ολικής άλεσης με μαρμελάδα στο air fryer

Ένα λαχταριστό γλυκό που ψήνεται στο air fryer, είναι εύκολο στην παρασκευή, μπορεί να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις μας και είναι ιδανικό για πρωινό ή σνακ.

Υπάρχουν κάποια γλυκά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη περίσταση για να τα απολαύσουμε. Μια απλή ζύμη, λίγη μαρμελάδα και ένα άρωμα από εσπεριδοειδή αρκούν για να δημιουργήσουν ένα σπιτικό κέρασμα που ταιριάζει εξίσου καλά στο πρωινό, στο απογευματινό διάλειμμα ή σε εκείνη τη στιγμή μέσα στην ημέρα που θέλουμε κάτι γλυκό.

Τα σπιτικά γλυκά έχουν, άλλωστε, τη δική τους γοητεία. Η διαδικασία της παρασκευής τους είναι απλή, τα υλικά συνήθως βρίσκονται ήδη στην κουζίνα μας και το αποτέλεσμα μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις δικές μας προτιμήσεις. Μια διαφορετική μαρμελάδα, λίγο περισσότερο ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού ή ένα ελαφρύ πασπάλισμα με άχνη ζάχαρη μπορούν να δώσουν κάθε φορά μια μικρή παραλλαγή στην ίδια συνταγή.

Αυτά τα ρολάκια ολικής άλεσης με μαρμελάδα είναι μια τέτοια εύκολη και λαχταριστή επιλογή. Έχουν μαλακή ζύμη, φρουτένια γέμιση και όμορφο σπειροειδές σχήμα, ενώ ψήνονται στη φριτέζα αέρος, γεγονός που κάνει την προετοιμασία τους ακόμη πιο εύκολη. Είναι από εκείνες τις συνταγές που μπορούμε να φτιάξουμε χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και να γεμίσουμε την κουζίνα με υπέροχα αρώματα.

Υλικά

100 γρ. ρικότα

30 γρ. ζάχαρη

30 γρ. γάλα

20 γρ. σπορέλαιο

Ξύσμα από ½ πορτοκάλι

Ξύσμα από ½ λεμόνι

160 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

½ φακελάκι μπέικιν πάουντερ για air fryer

80 γρ. κλασική μαρμελάδα μύρτιλο

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Εκτέλεση

Βάζουμε τη ρικότα σε ένα μπολ, προσθέτουμε το λάδι, το γάλα, τη ζάχαρη, το ξύσμα λεμονιού και πορτοκαλιού και ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ και το αλεύρι σταδιακά, συνεχίζοντας να ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια και συνεχίζουμε να τη ζυμώνουμε με τα χέρια μέχρι να αποκτήσει λεία και ομοιόμορφη υφή.

Με τον πλάστη ανοίγουμε τη ζύμη πάνω σε ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού, μέχρι να αποκτήσει πάχος 3–4 χιλιοστά. Απλώνουμε τη μαρμελάδα σε όλη την επιφάνεια και στη συνέχεια, βοηθούμενοι από το αντικολλητικό χαρτί, τυλίγουμε τη γεμισμένη ζύμη. Κόβουμε το ρολό που προκύπτει σε φέτες πάχους περίπου 3 εκ. και τοποθετούμε τα ρολάκια στον κάδου του air fryer, έχοντας στρώσει αντικολλητικό χαρτί στον πάτο. Ψήνουμε στους 160°C για 12–14 λεπτά, γυρίζοντάς τα για τα τελευταία 4 λεπτά. Τα λαχταριστά ρολάκια ολικής άλεσης με μαρμελάδα είναι έτοιμα.

Συμβουλές

Η μαρμελάδα μύρτιλο μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη μαρμελάδα φρούτων έχουμε στη διάθεσή μας, όπως για παράδειγμα μαρμελάδα φράουλα ή βερίκοκο, ακόμη και στις εκδοχές χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Είναι σημαντικό, όμως, να μην το παρακάνουμε με την ποσότητα της μαρμελάδας που απλώνουμε στη ζύμη, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να ξεχειλίσει κατά το ψήσιμο στη φριτέζα αέρος. Για ακόμη πιο αρωματική ζύμη, μπορούμε να αυξήσουμε ελαφρώς την ποσότητα του ξύσματος εσπεριδοειδών.

Τα ρολάκια διατηρούνται σε αεροστεγές δοχείο σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 2–3 ημέρες. Μπορούμε επίσης να τα διατηρήσουμε στο ψυγείο για μερικές ημέρες επιπλέον, φροντίζοντας να τα αφήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου για λίγα λεπτά πριν τις απολαύσουμε ξανά. Αν θέλουμε, μπορούμε επίσης να τα καταψύξουμε αφού έχουν ψηθεί και να τις ξεπαγώνουμε όταν χρειάζεται, μια εξαιρετική λύση για να έχουμε πάντα έτοιμο ένα λαχταριστό σνακ.