Γρήγορο και θρεπτικό κοτόπουλο με κριθαράκι και λεμόνι

Ένα εύκολο, κρεμώδες και αρωματικό πιάτο με κοτόπουλο και κριθαράκι, ιδανικό για γρήγορα βραδινά γεύματα.

Αυτό το κοτόπουλο με κριθαράκι και λεμόνι είναι ένα κλασικό πιάτο και γεμάτο φρέσκια γεύση. Τρυφερά κομμάτια κοτόπουλου, κριθαράκι και ένας φωτεινός, κρεμώδης ζωμός ενώνονται σε μία μόνο κατσαρόλα. Είναι ιδανικό για πολυάσχολες ημέρες, όταν θέλεις κάτι νόστιμο και χορταστικό. Το τυρί παρμεζάνα ισορροπείται από τον ζωηρό χυμό και το ξύσμα λεμονιού. Προσθέστε λίγα φύλλα βασιλικού για μια φρέσκια τελική πινελιά..

Υλικά

2 στήθη κοτόπουλου (περίπου 225 γρ. το καθένα), χωρίς κόκαλο και πέτσα

2 κ.γ. μυρωδικά χωρίς αλάτι

½ κ.γ. αλάτι

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο (περίπου ⅓ φλιτζ.)

6 μεσαίες σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες (περίπου 2 κ.σ.)

2 κ.γ. φρέσκο δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο

¼ κ.γ. κόκκινη πιπεριά σε σκόνη

1½ φλιτζ. κριθαράκι (περίπου 225 γρ.)

3 φλιτζ. ζωμό κοτόπουλου με χαμηλό νάτριο

½ φλιτζ. κρέμα γάλακτος

1 συσκευασία (140 γρ.) baby σπανάκι

½ φλιτζ. παρμεζάνα, τριμμένη

2 κ.γ. ξύσμα λεμονιού, συν επιπλέον για γαρνίρισμα

2 κ.σ. χυμό λεμονιού

Φύλλα φρέσκου βασιλικού, σπασμένα, για γαρνίρισμα (προαιρετικά)

Freepik

Εκτέλεση

Βάζουμε τα στήθη κοτόπουλου σε ξύλο κοπής και τα κόβουμε οριζόντια στα δύο, ώστε να προκύψουν 4 λεπτές φέτες. Τα στεγνώνουμε καλά και τα πασπαλίζουμε και από τις δύο πλευρές με 1½ κ.γ. μυρωδικά και ¼ κ.γ. αλάτι. Ζεσταίνουμε 1 κ.σ. ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Τοποθετούμε το κοτόπουλο και μαγειρεύουμε χωρίς να το μετακινήσουμε, μέχρι να ροδίσει από την κάτω πλευρά και να φτάσει τους 71°C στο εσωτερικό (4–5 λεπτά ανά πλευρά).

Μεταφέρουμε το κοτόπουλο σε καθαρή επιφάνεια και δεν καθαρίζουμε το τηγάνι. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και προσθέτουμε τις υπόλοιπες 2 κ.σ. ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το δεντρολίβανο και την πιπεριά. Ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι (1–2 λεπτά). Προσθέτουμε το κριθαράκι και το καβουρδίζουμε για περίπου 1 λεπτό. Ρίχνουμε τον ζωμό, την κρέμα και το υπόλοιπο ¼ κ.γ. αλάτι.

Ξύνουμε τυχόν κομμάτια που έχουν κολλήσει στον πάτο και αφήνουμε να πάρει βράση σε μέτρια-υψηλή φωτιά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσει το κριθαράκι (περίπου 10 λεπτά). Βγάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το σπανάκι, ανακατεύοντας μέχρι να μαραθεί (περίπου 2 λεπτά). Τέλος προσθέτουμε την παρμεζάνα, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού. Κόβουμε το κοτόπουλο σε φέτες και το τοποθετούμε πάνω από το κριθαράκι σε μία στρώση. Σκεπάζουμε το τηγάνι και άφησέ το για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να ζεσταθεί ξανά το κοτόπουλο. Γαρνίρουμε με επιπλέον ξύσμα λεμονιού και/ή βασιλικό, αν θέλουμε. Καλή απόλαυση.