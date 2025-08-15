Υπέροχα κεφτεδάκια με μπακαλιάρο και πατάτες

Τα πιο νόστιμα κεφτεδάκια με ψάρι που θα λατρέψουν οι πάντες.

Κάθε φορά που φτιάχνουμε τα κεφτεδάκια με μπακαλιάρο και πατάτες, είναι δύσκολο να μη φάμε έναν πριν τα βάλουμε στο τραπέζι. Μαζεύονται όλοι γύρω από την κουζίνα και τα «κλέβουν» σιγά σιγά, όσο ακόμα τηγανίζονται, οπότε ακούγεται αμέσως το γνωστό «φύσα, καίνε». Είναι νόστιμα, εύκολα στην παρασκευή, αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους και αποτελούν τον ιδανικό τρόπο να φάει κάποιος ψάρι, ακόμη κι αν δεν το προτιμά ιδιαίτερα. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

800 γρ. μπακαλιάρος

4 μέτριες πατάτες

1 αυγό

1/4 σκελίδας σκόρδο τριμμένο

2 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά

1 μικρό ματσάκι μαϊντανό

Λάδι για τηγάνισμα

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζουμε τις πατάτες, τις αφήνουμε να κρυώσουν, τις καθαρίζουμε και τις λιώνουμε με το εργαλείο για τον πουρέ. Μαγειρεύουμε τον μπακαλιάρο στον ατμό για 7 λεπτά και στη συνέχεια τον λιώνουμε με ένα πιρούνι σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τις πατάτες, το αυγό και το τριμμένο ή ψιλοκομμένο σκόρδο. Ανακατεύουμε καλά με τα χέρια και προσθέτουμε τη φρυγανιά. Η υφή πρέπει να είναι μαλακή αλλά όχι κολλώδης. Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τη φρυγανιά. Πλάθουμε μικρές μπαλίτσες, τι πιέζουμε ελαφρά, τις περνάμε από τη φρυγανιά και τις τηγανίζουμε σε άφθονο λάδι μέχρι να ροδίσουν.

Μπορείτε όμως να ψήσετε τα κεφτεδάκια και στον φούρνο. Σε αυτήν την περίπτωση, αφού τα πανάρετε, βάλτε τα σε αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, ρίξτε λίγο λάδι από πάνω και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C με αέρα, μέχρι να ροδίσουν (περίπου 15-20 λεπτά). Καλή απόλαυση.