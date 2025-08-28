Σπαγγέτι Alfredo στον φούρνο

Ένα κρεμώδες και πρωτεϊνούχο φαγητό φούρνου με κοτόπουλο, ζυμαρικά ολικής άλεσης και σπιτική σάλτσα Alfredo.

Τα ζυμαρικά με κοτόπουλο Αlfredo είναι ένα ζεστό, κρεμώδες φαγητό φούρνου που συνδυάζει τρυφερό κοτόπουλο, ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια μεταξένια σπιτική σάλτσα, όλα ψημένα μαζί μέχρι να πάρουν ένα χρυσαφένιο αποτέλεσμα. Η σάλτσα καλύπτει κάθε μπουκιά με πλούσια γεύση, κάνοντας το πιάτο αγαπημένο για όλους. Το κοτόπουλο ψήνεται σε σπιτική σάλτσα Alfredo με μείγμα τυριών, κρέμα γάλακτος και αρωματικά κρεμμύδια και σκόρδο. Η σάλτσα αγκαλιάζει τα ζυμαρικά ολικής άλεσης ενώ ψήνονται και καλύπτεται με επιπλέον λιωμένο τυρί. Γαρνίρετε με φρέσκο μαϊντανό για φωτεινότητα και χρώμα.

Συμβουλές

Μην παραβράσετε τα ζυμαρικά όταν τα βράζετε

Φυλάξτε το νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών. Βοηθά τη σάλτσα να “δεθεί” με τα ζυμαρικά και να γίνει πιο κρεμώδης.

Για περισσότερη γεύση, προσθέστε μανιτάρια, λιαστές ντομάτες ή λιωμένη κόκκινη πιπεριά. Το σπανάκι προσθέτει επίσης μια γήινη νότα.

Για εξοικονόμηση χρόνου, χρησιμοποιήσαμε έτοιμο, τριμμένο μείγμα τυριών.

Υλικά

340 γρ. ζυμαρικά ολικής άλεσης

680 γρ. φιλέτο κοτόπουλο χωρίς κόκαλα και δέρμα, κομμένο σε μικρά κομμάτια

1 κ.σ. μυρωδικά χωρίς αλάτι

¾ κ.γ. αλάτι

½ κ.γ. μαύρο πιπέρι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. ανάλατο βούτυρο

½ φλ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 φλ. κρέμα γάλακτος

1 φλ. ζωμός κοτόπουλου χωρίς αλάτι

¼ φλ. τυρί κρέμα

1½ φλ. τριμμένη παρμεζάνα

½ φλ. τριμμένο μείγμα τυριών

1 κ.σ. φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση

Βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και κρατάμε ¾ φλ. από το νερό του βρασμού. Ανακατεύουμε τα κομμάτια κοτόπουλου με 1½ κ.γ. μυρωδικά, ¼ κ.γ. αλάτι και ¼ κ.γ. πιπέρι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι που μπαίνει στο φούρνο. Προσθέτουμε το κοτόπουλο και μαγειρεύουμε μέχρι να ροδίσει και να ψηθεί, περίπου 10 λεπτά. Το αφαιρούμε και το καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο. Σκουπίζουμε το τηγάνι.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το βούτυρο στο ίδιο τηγάνι, και σοτάρουμε το κρεμμύδι 2–3 λεπτά μέχρι να μαλακώσει, προσθέτουμε το σκόρδο και τα υπόλοιπα ιταλικά μυρωδικά και σοτάρουμε για 30 δευτερόλεπτα. Ύστερα προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, τον ζωμό κοτόπουλου, το τυρί κρέμα και το νερό των ζυμαρικών. Σιγοβράζουμε για 5 λεπτά. Αφαιρούμε από τη φωτιά και ρίχνουμε σταδικαά την παρμεζάνα ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη σάλτσα στα ζυμαρικά, μαζί με το κοτόπουλο και αλάτι, πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά. Μεταφέρουμε στο τηγάνι και απλώνουμε ομοιόμορφα. Πασπαλίζουμε με το ½ φλ. ιταλικό μείγμα τυριών. Ψήνουμε στον φούρνο στους 190 βαθμούς καλυμμένο μέχρι να λιώσει το τυρί, περίπου 5 λεπτά. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε άλλα 6 λεπτά. Πασπαλίζουμε με 1 κ.σ. μαϊντανό πριν σερβίρετε. Καλή απόλαυση.