Το λάθος στην αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο που κάνουμε όλοι

Ξέρετε ποιο είναι το πιο συχνό λάθος στην αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο;

Το πού τοποθετείτε τα ψώνια σας έχει σημασία, γιατί η κακή οργάνωση του ψυγείου μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων. Για παράδειγμα, τα υγρά από το ωμό κρέας μπορεί να στάξουν και να μεταφέρουν βακτήρια, γι’ αυτό πρέπει πάντα να τα αποθηκεύετε στο κάτω ράφι. Επίσης, επειδή ο ψυχρός αέρας “κατεβαίνει”, το γάλα, τα αυγά και τα φρούτα διατηρούνται καλύτερα στα χαμηλότερα ράφια.

Το να βάλετε τα ψώνια στο ψυγείο συχνά μοιάζει με παιχνίδι Tetris, ειδικά αν έχετε περιορισμένο χώρο. Αν όμως απλώς τα τοποθετείτε όπου βρείτε κενό, μπορεί να αυξήσετε τον κίνδυνο τροφικών δηλητηριάσεων αλλά και να οδηγηθείτε σε μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων. Με άλλα λόγια, η λάθος τοποθέτηση στα ράφια μπορεί να είναι το λάθος που δεν ξέρατε καν ότι κάνετε.

Η σωστή οργάνωση του ψυγείου

Τα περισσότερα ψυγεία διαθέτουν ειδικές θέσεις για να σας βοηθούν, όπως η πόρτα για καρυκεύματα και τα συρτάρια (crisper) για φρούτα και λαχανικά. Όμως τα μεγάλα, ανοιχτά ράφια συχνά θεωρούνται ελεύθερος χώρος, ενώ στην πραγματικότητα έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Ένα από τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε είναι η κακή οργάνωση του ψυγείου. Πολλοί απλώς βάζουν τα ψώνια όπου υπάρχει χώρος, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους. Η σωστή οργάνωση όμως μπορεί να βοηθήσει να διατηρήσετε την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής των τροφίμων σας.

Αποθηκεύστε το ωμό κρέας στο κάτω ράφι

Είναι απίθανο να χρειαστεί να αναδιοργανώσετε ολόκληρο το ψυγείο σας για να αποφύγετε τροφιμογενή νοσήματα, καθώς υπάρχουν μόνο δύο βασικοί οργανωτικοί κανόνες που πρέπει να θυμάστε: αποθηκεύστε τα ωμά κρέατα κάτω από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα και διατηρήστε τη θερμοκρασία του ψυγείου σας στους 4 βαθμούς ή κάτω . Το ωμό κρέας, τα πουλερικά και τα θαλασσινά πρέπει πάντα να αποθηκεύονται στο κάτω ράφι - ποτέ πάνω από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ωμοί χυμοί μπορούν να στάζουν και να μολύνουν άλλα τρόφιμα με επιβλαβή βακτήρια όπως η σαλμονέλα ή το E. coli.

unsplash

Σταθερά τρόφιμα στο επάνω ράφι

Το πιο ζεστό σημείο στα περισσότερα ψυγεία είναι το επάνω ράφι. Εκεί είναι καλύτερο να μπαίνουν τρόφιμα που αντέχουν περισσότερο, όπως τουρσιά ή γιαούρτια. Αυτά έχουν πιο όξινο περιβάλλον, που καθυστερεί την ανάπτυξη βακτηρίων. Ωστόσο, σε ψυγεία που έχουν θάλαμο πάγου στο επάνω μέρος, το ράφι αυτό μπορεί να είναι ψυχρότερο, οπότε είναι καλό για πιο ευπαθή τρόφιμα.

Ευπαθή τρόφιμα στα πιο κρύα ράφια

Επειδή ο κρύος αέρας είναι πιο πυκνός και τείνει να κατεβαίνει, τα μεσαία και χαμηλά ράφια είναι σχεδόν πάντα τα πιο κρύα. Τα μεσαία ράφια είναι ιδανικά για ευπαθή τρόφιμα όπως γάλα, αυγά και φρέσκα προϊόντα, κυρίως αν δεν έχετε ειδικά συρτάρια.

Τέλος, οι βασικοί κανόνες υγιεινής, ο σωστός χειρισμός και η γρήγορη ψύξη των περισσευμάτων είναι απαραίτητα βήματα για να μειώσετε τον κίνδυνο τροφιμογενών νοσημάτων.