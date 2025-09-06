Ρύζι στον φούρνο με μελιτζάνες σε μόλις 30 λεπτά

Ρύζι στον φούρνο με μελιτζάνες – κάθε φορά που το σερβίρουμε στο τραπέζι είναι τεράστια επιτυχία.

Θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό όχι μόνο σε γεύση αλλά και σε υφή; Τότε το ρύζι στον φούρνο με μελιτζάνες είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε. Πρόκειται για ένα πιάτο που θα σας ενθουσιάσει με τη γεύση του αλλά και με την κρεμώδη υφή του. Μετά το ψήσιμο στον φούρνο θα αποκτήσει υπέρχοη γεύση και μια χρυσαφένια κρούστα που σχηματίζεται από το λιωμένο τυρί. Το μόνο σίγουρο είναι πως το ρύζι στον φούρνο με μελιτζάνες δεν περνά απαρατήρητο. Ας δούμε μαζί τη συνταγή.

Υλικά

300 γρ. ρύζι

500 γρ. μελιτζάνες

100 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

100 γρ. προβολόνε

200 mlχυμό ντομάτας

Ελαιόλαδο

Σπορέλαιο

Μισό κρεμμύδι

Αλάτι

Βασιλικός φρέσκος

Εκτέλεση

Πλένουμε τις μελιτζάνες, τις στεγνώνουμε και τις κόβουμε σε φέτες πάχους μισού εκατοστού. ‘Ύστερα τις τηγανίζουμε σε καυτό σπορέλαιο μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές ή τις ψήνουμε στο air fryer στους 200°C για περίπου 10 λεπτά (γυρίζοντάς τες στη μέση του χρόνου). Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε λίγο κρεμμύδι με ελαιόλαδο και στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι να καβουρδιστεί. Ρίχνουμε τον χυμό ντομάτας, νερό ζεστό και λίγο αλάτι. Μαγειρεύουμε μέχρι το ρύζι να γίνει al dente και κατεβάζουμε από τη φωτιά.

Σε ένα λαδωμένο πυρέξ στρώνουμε τις μελιτζάνες στη βάση. Συνεχίζουμε με τη μισή ποσότητα ρυζιού, πασπαλίζουμε με παρμεζάνα και ψιλοκομμένο βασιλικό. Επαναλαμβάνουμε τα στρώματα (μελιτζάνες – ρύζι – παρμεζάνα – βασιλικός). Τελειώνουμε με το τυρί προβολόνε σε κυβάκια και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 200°C για 15 λεπτά. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει πριν το κόψουμε και το σερβίρουμε. Καλή απόλαυση