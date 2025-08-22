Συνταγή για γρήγορο και εύκολο ράμεν στο σπίτι

Απόλαυστε αυθεντική γεύση Ιαπωνίας στο σπίτι με αυτή τη συνταγή για ράμεν.

Το ράμεν είναι ένα χαρακτηριστικό πιάτο της ιαπωνικής κουζίνας που αποτελείται από ένα ιδιαίτερο είδος ζυμαρικών και έναν πλούσιο, αρωματικό ζωμό που μπορεί να ετοιμαστεί με διάφορους τρόπους. Οι περισσότεροι το έχουν δοκιμάσει σε κάποιο εστιατόριο, αν όμως θέλετε να το απολαμβάνετε πιο συχνά μπορείτε να ετοιμάσετε τη αυτή τη συνταγή για ράμεν στο σπίτι, ώστε να το φτιάχνετε όποτε σας έρθει η όρεξη.

Στην αυθεντική εκδοχή απαιτούνται μέρες προετοιμασίας πριν το πιάτο σερβιριστεί. Στη σημερινή, όμως, συνταγή θα δούμε μια πιο απλή και γρήγορη εκδοχή: χρειάζονται μόλις 30 λεπτά για τις μαρινάδες και 40 λεπτά για το μαγείρεμα. Επιπλέον, ορισμένα υλικά μπορούν να παραλειφθούν. Για παράδειγμα, αν θέλετε να κάνετε το ράμεν πιο ελαφρύ και κατάλληλο και για χορτοφάγους, απλώς μην χρησιμοποιήσετε κοτόπουλο. Επίσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε το μαριναρισμένο αυγό με ένα αυγό μάτι. Όπως και όλα τα υπόλοιπα παραδοσιακά υλικά της ιαπωνικής κουζίνας (μισό, φύκια νόρι, ντάσι), έτσι και τα noodles για το ράμεν μπορείτε να τα προμηθευτείτε σε καταστήματα ασιατικών τροφίμων.

Μικρή ιστορία: παρότι όλοι θεωρούν το ράμεν τυπικά ιαπωνικό πιάτο, στην πραγματικότητα έχει κινεζική προέλευση. Μέχρι το 1950 ονομαζόταν “shina soba” που σημαίνει «κινέζικα ζυμαρικά». Οι Ιάπωνες στρατιώτες που επέστρεψαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να το μαγειρεύουν στην πατρίδα τους. Γιατί όμως σήμερα θεωρείται τόσο ιαπωνικό; Γιατί οι Ιάπωνες επινόησαν τα instant noodles, κάνοντάς το προσιτό σε όλους και βοηθώντας το να εξαπλωθεί πρώτα σε όλη την Ιαπωνία και μετά στον κόσμο. Μάλιστα, στη Γιοκοχάμα υπάρχει και μουσείο αφιερωμένο στο ράμεν.

Υλικά

1 λίτρο νερό

2 αυγά

½ κ.σ. ντάσι σε σκόνη (dashi powder): ένας αφυδατωμένος ιαπωνικός ζωμός από αποξηραμένη καπνιστή παλαμίδα (bonito) και/ή φύκια (konbu), που χρησιμοποιείται ως βάση για σούπες (όπως η σούπα miso) και άλλες γαστρονομικές παρασκευές για να δώσει πλούσια γεύση umami, θαλασσινή γεύση

½ κ.γ. μισό (σε σκόνη ή πάστα) διαλυμένο σε λίγο ζωμό

4-5 αποξηραμένα μανιτάρια σιτάκε

1 καρότο

1 μπούτι κοτόπουλου

1 σκελίδα σκόρδο

Λάδι

Σάλτσα σόγιας (κατά προτίμηση)

Φρέσκο κρεμμυδάκι για γαρνίρισμα (προαιρετικά)

Μαύρο σουσάμι (προαιρετικά)

2 μερίδες noodles

Εκτέλεση

Αυγά μαριναρισμένα: Βάζουμε τα αυγά σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό και τα βάζουμε στη φωτιά. Μόλις βράσει το νερό, μετράμε 3 λεπτά και τα αφαιρούμε. Τα βάζουμε σε παγωμένο νερό, τα καθαρίζουμε και τα βάζουμε σε μπολ με 2 κ.σ. σάλτσα σόγιας να μαριναριστούν.

Ύστερα μουλιάζουμε τα μανιτάρια σε χλιαρό νερό μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια τα στραγγίζουμε πιέζοντάς τα ελαφρά και τα κόβουμε σε φέτες. Καθαρίζουμε και το κόβετε σε λεπτές λωρίδες το καρότο. Στη συνέχεια κόβουμε το κοτόπουλο σε λεπτές φέτες και το μαρινάρουμε με 1 κ.σ. σάλτσα σόγιας, το σκόρδο τριμμένο και 1 κ.σ. λάδι.

Ύστερα σωτάρουμε το κοτόπουλο σε τηγάνι με λίγο λάδι. Και στην ίδια κατσαρόλα, αλλά ξεχωριστά, σωτάρουμε το καρότο και τα μανιτάρια για 5 λεπτά και στο τέλος προσθέτετε 2 κ.σ. σάλτσα σόγιας. Εν τω μεταξύ βράζουμε 1 λίτρο νερό, προσθέτουμε το ντάσι σε σκόνη, αφήνουμε για 3 λεπτά και αποσύρουμε από τη φωτιά. Διαλύουμε μέσα το μισό και σουρώνουμε τον ζωμό. Βράζουμε τα noodles σε αλατισμένο νερό, τα στραγγίζετε και τα ξεπλένουμε. Σε ένα αθύ μπολ βάζουμε 1 κ.σ. σάλτσα σόγιας, τα noodles, το κοτόπουλο, το καρότο, τα μανιτάρια, το αυγό κομμένο στη μέση και τέλος περιχύνετε με τον ζωμό. Γαρνίρουμε με κρεμμυδάκι και σουσάμι. Καλή απόλαυση.