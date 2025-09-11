Πόσες ημέρες μπορεί να μείνει το μαγειρεμένο κοτόπουλο στο ψυγείο χωρίς να χαλάσει

Το μαγειρεμένο κοτόπουλο δεν διατηρείται στο ψυγείο τόσο πολύ όσο ίσως νομίζετε. Μάθετε πώς μπορείτε να το αποθηκεύσετε με ασφάλεια.

Το κοτόπουλο είναι αναμφισβήτητα ο πρωταγωνιστής πολλών σπιτικών γευμάτων. Όμως, όταν περισσεύει αναρωτιέστε: «Πόσο καιρό μπορώ να το κρατήσω;» Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε ασφαλείς τρόπους αποθήκευσης του μαγειρεμένου κοτόπουλου ώστε να διαρκεί περισσότερο και πώς να το αξιοποιήσετε σε εύκολα γεύματα και σνακ της επόμενης ημέρας. Επίσης, θα βρείτε απλούς τρόπους για να καταλάβετε αν το μαγειρεμένο κοτόπουλο έχει χαλάσει. Με λίγη γνώση, δεν θα πετάτε τίποτα και θα εξοικονομείτε χρήματα.

Η διάρκεια ζωής του μαγειρεμένου κοτόπουλου στο ψυγείο εξαρτάται από τον τρόπο επεξεργασίας και παρασκευής του. Το FoodSafety.gov, ένας ομοσπονδιακός οδηγός για την ασφάλεια τροφίμων, προτείνει ότι η σαλάτα κοτόπουλου, οι κοτομπουκιές, οι κοτολέτες και το μαγειρεμένο κοτόπουλο (ψητό, σοταρισμένο, τηγανητό) μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο για 3 έως 4 ημέρες. Τα πλήρως μαγειρεμένα λουκάνικα κοτόπουλου και τα αλλαντικά μπορούν να διαρκέσουν έως και 1 εβδομάδα, επειδή περιέχουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλάτι που λειτουργεί ως συντηρητικό.

Πώς να το κάνετε να διαρκέσει περισσότερο

Ο τρόπος αποθήκευσης του μαγειρεμένου κοτόπουλου είναι το κλειδί για να παραμείνει ασφαλές μέσα στο χρονικό περιθώριο των 3-4 ημερών. Βασικό είναι να το τοποθετήσετε στο ψυγείο μέσα σε 2 ώρες από το μαγείρεμα ή σε 1 ώρα αν η θερμοκρασία (εντός ή εκτός σπιτιού) είναι 32°C ή υψηλότερη. Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται γρήγορα όταν το κρέας παραμένει στη λεγόμενη «Ζώνη Κινδύνου», δηλαδή μεταξύ 4°C και 60°C. Τοποθετήστε το μαγειρεμένο κοτόπουλο σε καθαρό, στεγνό, αεροστεγές δοχείο ή σε καινούρια σακούλα τροφίμων. Η επισήμανση με ημερομηνία θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε πόσες ημέρες σας απομένουν για να το καταναλώσετε.

Freepik

Πότε είναι ασφαλές να το καταναλώσετε

Αν και το μαγειρεμένο κοτόπουλο μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο 3 έως 4 ημέρες, είναι πιθανό να χαλάσει νωρίτερα. Ελέγξτε τα εξής σημάδια:

Εμφάνιση: Αν το χρώμα έχει γίνει γκρι ή πρασινωπό ή εμφανίζεται μούχλα, το κοτόπουλο είναι χαλασμένο.

Μυρωδιά: Αν και οι μαρινάδες και τα καρυκεύματα μπορεί να δυσκολέψουν την ανίχνευση, το χαλασμένο κοτόπουλο έχει έντονη, όξινη και δυσάρεστη μυρωδιά. Χρησιμοποιήστε τον κανόνα των 3-4 ημερών ως οδηγό.

Υφή: Το χαλασμένο κοτόπουλο αποκτά γλοιώδη υφή. Το ξέπλυμα ή το ξαναζέσταμα δεν σκοτώνει τα βακτήρια ή τις τοξίνες, ενώ το πλύσιμο μπορεί να μολύνει άλλα τρόφιμα και σκεύη. Αν είναι γλοιώδες, πετάξτε το.

Τι να κάνετε εάν φάτε χαλασμένο κοτόπουλο

Δεν χρειάζεται να πανικοβληθείτε αν έχετε καταναλώσει κοτόπουλο που έχει χαλάσει ή έχει ξεπεράσει το όριο των 3-4 ημερών, γιατί μπορεί να μην πάθετε τίποτα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εντοπίζετε και να απορρίπτετε οποιοδήποτε χαλασμένο. Όπως και το ωμό, έτσι και το μαγειρεμένο κοτόπουλο μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους ή άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, ρίγη, εμετό, διάρροια, αφυδάτωση ή και αίμα στα κόπρανα. Αν τα συμπτώματα διαρκέσουν πάνω από 12-24 ώρες, συμβουλευτείτε τον γιατρό.