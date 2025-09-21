Σπιτικό burger ψαριού με σάλτσα γιαουρτιού και τζίντζερ

Η προετοιμασία ενός burger ψαριού στο σπίτι είναι πολύ απλή και αποτελεί εξαιρετική ιδέα για να φάμε ψάρι.

Αν θέλετε να φέρετε λίγο φρεσκάδα και πρωτοτυπία στο τραπέζι, αυτό το burger ψαριού είναι η ιδανική επιλογή. Τρυφερό ψάρι, αρωματική σάλτσα γιαουρτιού με τζίντζερ και φρέσκα λαχανικά, όλα σε μαλακό, σπιτικό ψωμάκι, δημιουργούν ένα burger που ισορροπεί ανάμεσα στο gourmet και το comfort food. Ιδανικό για όλους, αλλά και για όσους αγαπούν το ψάρι και θέλουν να το φάνε με έναν διαφορετικό, γευστικό τρόπο.

Υλικά

850 γρ. φρέσκο μπακαλιάρο

2 φέτες ψωμί του τοστ

1 ασπράδι αυγού

1 βραστή πατάτα

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο

Σχοινόπρασο και μαϊντανός

Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα

Λάδι για το τηγάνισμα + λίγη πάπρικα

8 ψωμάκια για burger

Για τη σάλτσα γιαουρτιού

1 κεσεδάκι γιαούρτι

5 εκ. τζίντζερ

1 κ.σ. μαγιονέζα

Αλάτι

Σχοινόπρασο

Για το σερβίρισμα

Ντομάτα

Μαρούλι

Κρεμμύδι

Εκτέλεση

Αλέθουμε το ψάρι και το ανακατεύουμε με αλάτι, πιπέρι, σκόρδο, σχοινόπρασο και μαϊντανό. Προσθέτουμε την πατάτα λιωμένη, το τριμμένο ψωμί και το ασπράδι. Ζυμώνουμε καλά. Με κουπ πατ σχηματίζουμε 8 μπιφτέκια και τα ψήνουμε σε αντικολλητικό τηγάνι με λίγο λάδι, 10 λεπτά περίπου, γυρνώντας τα και από τις δύο πλευρές.

Για τη σάλτσα γιαουρτιού: Ανακατεύουμε το γιαούρτι με τη μαγιονέζα. Τρίβουμε το τζίντζερ, το στύβουμε και προσθέτουμε τον χυμό στη σάλτσα. Ρίχνουμε αλάτι και σχοινόπρασο.

Συναρμολόγηση: Γεμίζουμε τα ψωμάκια με το μπιφτέκι ψαριού, σάλτσα γιαουρτιού, ντομάτα, μαρούλι και κρεμμύδι. Συνοδεύουμε με φούρνου πατάτες, πασπαλισμένες με πάπρικα. Καλή απόλαυση.