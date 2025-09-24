Εύκολη συνταγή για οσομπούκο με μανιτάρια που λιώνει στο στόμα

Θεϊκό πιάτο για μοσχάρι στην κατσαρόλα.

Το οσομπούκο με μανιτάρια είναι μια πλούσια και γεμάτη σε γεύση συνταγή, ιδανική για το φθινόπωρο. Ζουμερά κομμάτια κρέατος που σιγομαγειρεύονται μέχρι να γίνουν λουκούμι, δένονται με την πλούσια γεύση των μανιταριών και δημιουργούν ένα πιάτο γεμάτο θαλπωρή και νοστιμιά. Είναι το φαγητό που σε κάνει να στρώνεις το τραπέζι, να φωνάζεις την οικογένεια και να απολαμβάνεις μια γνήσια comfort food εμπειρία. Η ιδιαιτερότητα εδώ; Δεν χρησιμοποιούνται φρέσκα μανιτάρια αλλά αποξηραμένα.

Υλικά

4 κομμάτια μοσχάρι (οσομπούκο) (250/300 γρ. το καθένα)

100 γρ. σέλινο

100 γρ. καρότα

100 γρ. λευκά κρεμμύδια

1 σκελίδα σκόρδο

80 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια

60 γρ. βούτυρο

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. λευκό κρασί

600 γρ. ζωμό λαχανικών

Αλάτι, πιπέρι

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Για να ετοιμάσουμε το οσσομπούκο με μανιτάρια, άφνουε πρώτα τα αποξηραμένα μανιτάρια να μουλιάσουν για τουλάχιστον 1 ώρα σε 400 γρ. χλιαρό νερό (ιδανικά, άφησέ τα από το προηγούμενο βράδυ). Στο τέλος του χρόνου μουλιάσματος, στραγγίζουμε τα μανιτάρια και κρατάμε το νερό τους σε ένα μπολ. Καθαρίζουμε τα κομμάτια κρέατος οσσομπούκο από τυχόν λίπος και κάνουμε μικρές τομές στα άκρα τους για να μη γυρίσουν κατά το μαγείρεμα. Σε μια κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο μαζί με το σκόρδο λιωμένο. Πρόσθεσε το σέλινο και τα καρότα σε μικρά κυβάκια και σοτάρουμε για λίγα λεπτά. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία και προσθέτουμε τα κομμάτια κρέατος, αφού πρώτα τα αλευρώσουμε. Σοτάρουμε τα για 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά χωρίς να τα κουνάμε, μέχρι να ροδίσουν καλά. Σβήνουμε το λευκό κρασί και έπειτα προσθέτουμε τα μανιτάρια.

Σκεπάζουμε το κρέας με μισό ζωμό και μισό από το νερό των μανιταριών. Και το αφήνουμε να μαγειρευτεί σε πολύ χαμηλή φωτιά, με κλειστό καπάκι, για περίπου 1 ώρα. Ελέγχουμε που και που και προσθέτουμε λίγο ζωμό αν χρειάζεται. Μετά την πρώτη ώρα, ρίχνουμε τα υπόλοιπα υγρά και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλη μία ώρα, πάντα σκεπασμένη η κατσαρόλα. Σβήνουε τη φωτιά, ελέγχουμε ότι το κρέας έχει μαλακώσει καλά και ξεκολλάει εύκολα από το κόκκαλο. Διορθώνουμε με αλάτι και πιπέρι και σερβίρουμε όσο το οσσομπούκο είναι ζεστό, μαζί με φρυγανισμένο ψωμί.

Συμβουλές