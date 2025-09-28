Γεμιστά μανιτάρια πανέ που θα λατρέψουν οι πάντες

Γιατί κάθε συνταγή έχει το μανιτάρι της…

Σήμερα σας προτείνουμε μια πρωτότυπη ιδέα για ορεκτικό ή κυρίως πιάτο που θα αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Τα γεμιστά μανιτάρια αποτελούν μια χορτοφαγική εκδοχή ορισμένων πιάτων κρέατος. Παράλληλα, δείχνουν τη μεγάλη ευελιξία αυτού του υλικού, που ανάλογα με τον τύπο του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γέμιση για ζυμαρικά, ως συνοδευτικό για πολλά κυρίως πιάτα ή ως γέμιση σε κρέπες και άλλες νόστιμες παρασκευές. Δηλαδή: κάθε συνταγή έχει το μανιτάρι της.

Υλικά

Για τα μανιτάρια και τη γέμιση

300 γρ. μανιτάρια πλευρώτους

200 γρ. μοτσαρέλα

Για το πανάρισμα:

2 μεσαία αυγά

50 γρ. τριμμένο πεκορίνο

1 ματσάκι μαϊντανό

4 κλαδάκια θυμάρι

½ σκελίδα σκόρδο

Καυτερό πιπεράκι

Τριμμένη φρυγανιά όσο χρειάζεται για το πανάρισμα

Αλεύρι όσο χρειάζεται για το πανάρισμα

Αλάτι και πιπέρι

Για το τηγάνισμα

1,5 λίτρο. αραχιδέλαιο

Εκτέλεση

Προετοιμασία μανιταριών και γέμισης: Πλένουμε και στεγνώνουμε τα μανιτάρια. Τα κόβουμε οριζόντια κόβοντας ένα μέρος των κοτσανιών. Αυτό θα διευκολύνει τα δύο μισά των μανιταριών να κολλήσουν μεταξύ τους και να κρατήσουν τη γέμιση μέσα αφού παναριστούν. Κόβουμε τη μοτσαρέλα σε φέτες πάχους 1 εκ., στο κατάλληλο μέγεθος ώστε να χωράει ανάμεσα σε δύο μανιτάρια σχηματίζοντας σάντουιτς. Τοποθετούμε το τυρί ανάμεσα στα μανιτάρια με την εσωτερική πλευρά στραμμένη προς το εσωτερικό.

Για το πασάρισμα: Σπάμε τα αυγά σε ένα μπολ και τα χτυπάμε ελαφρά με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε το τριμμένο πεκορίνο, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, τα φύλλα του θυμαριού, το ψιλοκομμένο καυτερό πιπέρι, το σκόρδο λιωμένο, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά. Ύστερα περνάμε κάθε ζευγάρι μανιταριών πρώτα στο αλεύρι, φροντίζοντας να καλυφθούν καλά οι άκρες στη θέση που ενώνονται τα μανιτάρια, μετά στο μείγμα αυγών και τέλος στη φρυγανιά. Ζεσταίνουμε το αραχιδέλαιο σε μια κατσαρόλα με ψηλά τοιχώματα στους 175°C. Βάζουμε μέσα λίγα μανιτάρια κάθε φορά και τηγανίζουμε 3–4 λεπτά ανά πλευρά μέχρι να ροδίσουν. Τέλος τα στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας για να φύγει το περιττό λάδι και απολαμβάνουμε.

