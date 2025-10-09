Chai Latte: Η συνταγή για το πιο αρωματικό τσάι που έχεις ποτέ δοκιμάσει

Τι είναι το Chai latte και πώς να το φτιάξετε στο σπίτι

Αν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ να φτιάξετε Chai latte στο σπίτι, κανένα πρόβλημα – ήρθε η ώρα. Το να απολαμβάνετε αυτή την ιδιαίτερη ινδική συνήθεια μπορεί εύκολα να γίνει μια καθημερινή απόλαυση, γιατί όχι μόνο είναι νόστιμη, αλλά κάνει και καλό. Το chai latte, γνωστό και ως masala chai ή απλώς chai, είναι ένα ρόφημα με μπαχαρικά που προέρχεται από την Ινδία.

Κύρια συστατικά του είναι το μαύρο τσάι και το γάλα, ενώ το άρωμά του οφείλεται στο πλούσιο μείγμα από μπαχαρικά: συνήθως περιλαμβάνει τζίντζερ, κανέλα, κάρδαμο, γαρίφαλο, σπόρους γλυκάνισου, αστεροειδή γλυκάνισο, αλλά μπορείτε να το προσαρμόσετε στις δικές σας προτιμήσεις — για παράδειγμα, να προσθέσετε κόλιανδρο, κόκκους μαύρου πιπεριού ή μοσχοκάρυδο.

Freepik

Συνταγή για chai latte

Το chai latte αγαπιέται για τη γλυκιά αλλά έντονη γεύση του και το ξεχωριστό του άρωμα. Το να το φτιάξετε στο σπίτι είναι πανεύκολο και χρειάζεστε μόνο λίγα λεπτά. Χρησιμοποιούμε ίση ποσότητα νερού και γάλακτος. Για δύο φλιτζάνια, βράζουμε 200 ml νερό και, όταν πάρει βράση, το κατεβάζουμε από τη φωτιά και βάζουμε δύο φακελάκια μαύρο τσάι να φουσκώσουν για 2-3 λεπτά. Αφαιρούμε τα φακελάκια και προσθέτουμε τα μπαχαρικά:

Υλικά

1 κ.γ. κανέλα

1 κ.γ. κάρδαμο

1 κ.γ. σπόρους γλυκάνισου

1 αστεροειδή γλυκάνισο

Μερικά γαρίφαλα

Ένα μικρό κομμάτι φρέσκο τζίντζερ.

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε 200 ml πλήρες γάλα με 2 κ.γ. καστανή ζάχαρη, ανακατεύοντας. Αν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυτικό γάλα – το γάλα σόγιας είναι η πιο κατάλληλη επιλογή. Στην ίδια κατσαρόλα ρίχνουμε και το τσάι με τα μπαχαρικά, ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε το ρόφημα στις κούπες. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε λίγη κανέλα σε σκόνη από πάνω. Το chai latte είναι έτοιμο για απόλαυση, ζεστό και αρωματικό.