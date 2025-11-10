Παραδοσιακό ουγγρικό γκούλας με κρέας και λαχανικά

Απόλαυσε ένα ζουμερό και αρωματικό γκούλας με μοσχαρίσιο κρέας, πατάτες, καρότα και πιπεριές εύκολο στη παρασκευή και ιδανικό για ένα χορταστικό γεύμα.

Το γκούλας είναι ένα παραδοσιακό ουγγρικό πιάτο με βάση το κρέας, τα κρεμμύδια, την πάπρικα και άλλα υλικά. Πρόκειται για ένα στιφάδο κρέατος, συνήθως μοσχαρίσιου, που μαγειρεύεται αργά σε πλούσια και γευστική σάλτσα. Η πάπρικα είναι το κύριο συστατικό που δίνει στο γκούλας τη χαρακτηριστική πικάντικη γεύση του. Άλλα συνηθισμένα υλικά είναι τα κρεμμύδια, τα καρότα, οι πατάτες, οι πιπεριές και μπαχαρικά όπως κύμινο, σκόρδο και ρίγανη.

Το γκούλας είναι πολύ ευέλικτο και μπορεί να σερβιριστεί με διάφορους τρόπους. Μπορεί να καταναλωθεί ως κύριο πιάτο, συνοδευόμενο με ψωμί, ζυμαρικά ή πατάτες, ή να χρησιμοποιηθεί ως γέμιση για πίτες ή σάντουιτς. Χρησιμοποιείται επίσης και σε άλλες συνταγές, όπως σούπα γκούλας ή γκούλας με ψάρι. Είναι ιδανικό να το απολαμβάνετε κυρίως τον χειμώνα, καθώς πρόκειται για ένα ζουμερό και χορταστικό πιάτο.

Η προέλευση του γκούλας δεν είναι ακριβώς γνωστή, αλλά θεωρείται ότι δημιουργήθηκε από Ούγγρους βοσκούς που το μαγείρευαν για να τραφούν κατά τη διάρκεια των μακρών ημερών εργασίας. Το γκούλας έγινε δημοφιλές στην Ουγγαρία και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα είναι ένα διεθνές πιάτο που το απολαμβάνουν σε όλο τον κόσμο.

Freepik

Υλικά

700-800 γρ. μοσχαρίσιο κρέας (μπουτάκι ή στήθος)

500 γρ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κομμάτια

2 καρότα κομμένα σε ροδέλες

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 ποτήρι κόκκινο κρασί

2 κουταλιές γλυκιά πάπρικα

1 κουταλάκι πικάντικη πάπρικα

Λίγο λάδι

Αλάτι κατά βούληση

Βούτυρο με μυρωδικά κατά βούληση

400 γρ. πελτέ ντομάτας ή αποφλοιωμένες ντομάτες

1 λίτρο ζωμό κρέατος

1 φύλλο δάφνης

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα. Στη συνέχεια πρόσθετουμε το σκόρδο και μαγειρεύουμε για 1 λεπτό. Προσθέτουμε τα κομμάτια μοσχαρίσιου κρέατος και τα σοτάρουμε καλά, γυρίζοντάς τα συχνά, μέχρι να ροδίσουν εξωτερικά. Ύστερα προσθέτουμε τη γλυκιά και πικάντικη πάπρικα, το κύμινο και ανακατεύουμε καλά για να αρωματιστεί το κρέας. Ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε για να ενωθούν τα υλικά.

Προσθέτουμε τον ζωμό κρέατος, το φύλλο δάφνης και σιγόβρασε. Μειώνουμε τη φωτιά, σκεπάζοντας την κατσαρόλα, και αφήνουμε να μαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά. Μετά από 1 ώρα και 30 λεπτά, προσθέτουμε τις πατάτες, τα καρότα και την πιπεριά. Ρυθμίζουμε αλάτι και πιπέρι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 30-40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και το κρέας. Αφαιρούμε το φύλλο δάφνης και σερβίρουμε το γκούλας ζεστό, γαρνιρισμένο με φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Συνοδεύεται με χωριάτικο ψωμί για ένα πλήρες γεύμα. Καλή απόλαυση.