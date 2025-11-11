Μοσχάρι που λιώνει στο στόμα με κόκκινο κρασί

Απολαύστε ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ιδανικό για κρύες μέρες.

Όταν κάνει κρύο έξω, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να απολαύσετε ένα ζεστό πιάτο όπως αυτό. Το μοσχάρι με κόκκινο κρασί είναι ένα παραδοσιακό πιάτο, ιδανικό για τη χειμερινή περίοδο. Το μυστικό αυτής της συνταγής είναι η απλότητα των υλικών και η αργή μακράς διάρκειας μαγειρική στο κρασί, που μαλακώνει το κρέας και του επιτρέπει να απορροφήσει όλα τα αρώματα.

Υλικά

1 κιλό κοιλιά μοσχαριού

200 γρ. κρεμμύδια

8 φύλλα δάφνης

Κόκκινο κρασί (όσο χρειάζεται για να καλύψει το κρέας)

60 ml ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Freepik

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C. Βάζουμε το κρέας σε μια κατσαρόλα ή γάστρα που μπορεί να μπει και στον φούρνο και στο μάτι της κουζίνας, προσθέτοντας το ελαιόλαδο. Στη συνέχεια το ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά. Ύστερα προσθέτουμε τα φύλλα δάφνης, τα κρεμμύδια κομμένα σε σκελίδες, αλάτι και το πιπέρι. Τέλος ρίχνουμε το κόκκινο κρασί μέχρι να καλυφθεί το κρέας.

Σκεπάζουμε με καπάκι, και το μεταφέρουμε στο μάτι της κουζίνας όπου το αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά, μέχρι η σάλτσα να δέσει και το κρέας να γίνει τρυφερό. Σερβίρουμε το μοσχάρι ζεστό, συνοδεύοντάς το με πουρέ πατάτας μαζί με τη σάλτσα του ψησίματος. Για ακόμα πιο πλούσια γεύση, μπορείτε να αφήσετε το φαγητό να “ξεκουραστεί” λίγο μετά το μαγείρεμα, ώστε η σάλτσα να απορροφήσει όλα τα αρώματα.