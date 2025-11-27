Πεντανόστιμες τηγανητές ελιές γεμιστές με τόνο

Μια εύκολη και γευστική συνταγή με τόνο, κάππαρη και τριμμένο πεκορίνο, που εντυπωσιάζει στο τραπέζι και αρέσει σε μικρούς και μεγάλους.

Οι τηγανητές ελιές γεμιστές με τόνο είναι ένα λαχταριστό και πρωτότυπο ορεκτικό που ξεχωρίζει για τη γεύση του. Η συνδυαστική γεύση του τόνου με την κάππαρη και την πλούσια υφή της ελιάς δημιουργεί μια εκρηκτική γευστική εμπειρία, ιδανική για απεριτίφ, τραπέζια με φίλους ή γιορτινά δείπνα. Είναι μια συνταγή που αρέσει σε μικρούς και μεγάλους, εύκολη στην προετοιμασία και ταυτόχρονα εντυπωσιακή στο σερβίρισμα. Με μερικές προσεκτικές κινήσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ορεκτικό που θα κερδίσει τις εντυπώσεις και θα δώσει μια ξεχωριστή νότα στη γαστρονομική σας πρόταση.

Μερικές συμβουλές : Η επιλογή των ελιών είναι σημαντική. Πρέπει να έχουν σφιχτή σάρκα. Αν είναι σε άλμη, είναι καλύτερα να τις αφήσετε σε νερό για μία ώρα, αλλάζοντας το νερό μερικές φορές, για να αποφύγετε να γίνουν υπερβολικά αλμυρές. Για τη γέμιση, είναι σημαντικό να επιλέξετε τόνο καλής ποιότητας.

Υλικά

350 γρ. μεγάλες ελιές

1 κουτί τόνο σε λάδι, 240 γρ.

1 κουταλιά κάππαρη

Λίγα φύλλα μαϊντανού

½ σκελίδα σκόρδο

1 κουταλιά τριμμένο πεκορίνο

2 αυγά (μισό για τη γέμιση, το υπόλοιπο για το πανάρισμα)

100 γρ. φρυγανιά τριμμένη

50 γρ. αλεύρι

Λάδι για τηγάνισμα

www.cosatipreparopercena.com

Εκτέλεση

Αν οι ελιές είναι σε άλμη, τις βάζουμε σε νερό, αλλάζοντας το μερικές φορές για να φύγει η υπερβολική αλμύρα. Ξεπλένουμε και την κάππαρη. Στραγγίζουμε τον τόνο Auriga και τον βάζουμε σε ένα μπολ, πολτοποιώντας τον με ένα πιρούνι. Ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό, την κάππαρη και το σκόρδο και τα προσθέτουμε στον τόνο μαζί με το τριμμένο πεκορίνο. Στη συνέχεια χτυπάμε σε ένα μπολ ένα αυγό και προσθέτουμε περίπου το μισό στον τόνο (το υπόλοιπο το κρατάμε για το πανάρισμα). Ανακατεύουμε καλά τη γέμιση, κόβουμε τις ελιές και τις γεμίζουμε με τον τόνο χρησιμοποιώντας τα χέρια μας. Ύστερα περνάμε τις ελιές γεμιστές πρώτα από το αλεύρι, μετά από το αυγό και τέλος από τη φρυγανιά. Τέλο τις τηγανίζουμε λίγες κάθε φορά σε ένα τηγάνι με λάδι, μέχρι να πάρουν ένα όμορφο πορτοκαλί χρώμα. Καλή απόλαυση.