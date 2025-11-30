Γρήγορα ζυμαρικά με σπανάκι – Νόστιμη μακαρονάδα με 5 απλά υλικά

Τα ζυμαρικά με σπανάκι είναι μια εύκολη και γρήγορη συνταγή, ιδανική για ένα καθημερινό βραδινό ή για ένα γρήγορο μεσημεριανό που μπορείτε να πάρετε και μαζί σας.

Έχετε σκεφτεί ποτέ να χρησιμοποιήσετε το σπανάκι για να φτιάξετε ζυμαρικά; Εμείς το δοκιμάσαμε και το αποτέλεσμα μας εξέπληξε ευχάριστα. Τα ζυμαρικά με σπανάκι είναι μια εύκολη και γρήγορη ιδέα για ένα πιάτο νόστιμο και κρεμώδες. Το μυστικό της συνταγής κρύβεται στον τρόπο μαγειρέματος του σπανακιού: Ένα μέρος του μετατρέπεται σε βελούδινη κρέμα που αγκαλιάζει τα ζυμαρικά, ενώ το υπόλοιπο σοτάρεται απαλά για να διατηρήσει τη γεύση και τη φρεσκάδα του. Έτσι, πετυχαίνετε μια υπέροχη ισορροπία ανάμεσα στην κρεμώδη υφή και στο ζωντανό πράσινο χρώμα, χωρίς να προσθέσετε βαριές σάλτσες ή πολύπλοκα υλικά. Είναι ένα πιάτο που μπορείτε να πάρετε στη δουλειά, να σερβίρετε σε ένα γρήγορο οικογενειακό δείπνο ή να ετοιμάσετε όταν θέλετε κάτι νόστιμο χωρίς κόπο.

Υλικά

500 γρ. φρέσκο σπανάκι

320 γρ. ζυμαρικά

Ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

Τριμμένο τυρί

Εκτέλεση

Ξεκινάμε με το φρέσκο σπανάκι. Το βάζουμε σε μια μεγάλη κατσαρόλα με το καπάκι, μαζί με λίγο νερό, ελαιόλαδο, το σκόρδο και μια πρέζα χοντρό αλάτι. Μαγειρεύουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να μαραθεί. Μετά από λίγα λεπτά, αφαιρούμε το καπάκι και κρατάμε το 1/3 από το σπανάκι. Το χτυπάμε στο μπλέντερ με λίγο από το νερό του και δύο κουταλιές ελαιόλαδο, μέχρι να γίνει κρέμα. Ξαναβάζουμε το υπόλοιπο σπανάκι στην κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο για να πάρει επιπλέον γεύση.

Στο μεταξύ, βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Όταν είναι έτοιμα τα στραγγίζουμε και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα με το σπανάκι. Ρίχνουμε μέσα και την κρέμα σπανακιού και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Σερβίρουμε με άφθονο τριμμένο τυρί και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Καλή απόλαυση.