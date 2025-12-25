Christmas punch: Το ζεστό και αρωματικό κοκτέιλ που φέρνει γιορτινή διάθεση στο τραπέζι σας

Μάθετε πώς να φτιάξετε εύκολα το Christmas punch, ένα ζεστό, αρωματικό ποτό με μπαχαρικά και εσπεριδοειδή, ιδανικό για γιορτινά τραπέζια.

Το Christmas punch είναι ένα απλό, εντυπωσιακό και αρωματικό ποτό των γιορτών, ιδανικό για να προσθέσετε χρώμα και χαρά στο γιορτινό σας τραπέζι! Σε λίγα λεπτά μπορείτε να ετοιμάσετε ένα ζεστό και απολαυστικό κοκτέιλ, εμπλουτισμένο με μπαχαρικά και εσπεριδοειδή που απελευθερώνουν όλο το άρωμά τους.

Ιδανικό για να σερβιριστεί κατά τη διάρκεια ενός χριστουγεννιάτικου απεριτίφ, ενός χειμερινού απογεύματος ή μετά το δείπνο με φίλους, είναι ένα ποτό με ρούμι, μαύρο τσάι και χυμό πορτοκαλιού: το δελεαστικό του άρωμα φτιάχνει αμέσως τη διάθεση και δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να σηκώσετε ένα ποτήρι μαζί. Τόσο εύκολο και γρήγορο στην παρασκευή, το Christmas punch είναι η τέλεια λύση για να κακομάθετε τους καλεσμένους σας χωρίς κόπο και να σερβίρετε ένα ποτό που μυρίζει γιορτή και παράδοση.

Υλικά (για 4 ποτήρια των 200 ml)

Για το punch

200 γρ. ρούμι

200 γρ. χυμός πορτοκαλιού

Φλούδες από 2 πορτοκάλια

2 φακελάκια μαύρο τσάι

400 γρ. νερό

60 γρ. ζάχαρη

1 αστεροειδής γλυκάνισος

2 ξυλάκια κανέλας

Για το γαρνίρισμα

2 φέτες πορτοκαλιού

50 γρ. κόκκινα φραγκοστάφυλα

Freepik

Εκτέλεση

Για να φτιάξουμε το Christmas punch, ξεκινάμε με το τσάι: Βράζουμε το νερό σε ένα κατσαρολάκι και προσθέτουμε τα φακελάκια τσαγιού, αφήνοντας το με σβηστή φωτιά για περίπου 6-7 λεπτά. Αφαιρούμε τα φακελάκια και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να διαλυθεί τελείως, μετά προσθέτουμε τις φλούδες πορτοκαλιού και το ρούμι. Στύβουμε τα πορτοκάλια για να πάρουμε 200 γρ. χυμό και προσθέτουμε τον χυμό στο κατσαρολάκι. Αρωματίζουμε με τον αστεροειδή γλυκάνισο και τα ξυλάκια κανέλας. Ανοίγουμε ξανά το μάτι της κουζίνας και αφήνουμε να σιγοβράσει για 2-3 λεπτά. Στη συνέχει στραγγίζουμε το μείγμα με λεπτό σουρωτήρι. Για πιο καθαρό υγρό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τουλπάνι ή χαρτί φίλτρου. Γεμίζουμε 4 ποτήρια των 200 ml και γαρνίρουμε το καθένα με μισή φέτα πορτοκαλιού και κόκκινα φραγκοστάφυλα. Το Christmas punch είναι έτοιμο.