Μικρά ψωμάκια σε βαζάκια: Η γιορτινή πινελιά που θα μαγέψει τους καλεσμένους σου την Πρωτοχρονιά

Η πιο γλυκιά και πρωτότυπη ιδέα για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι: Μικρά ψωμάκια σε βαζάκια που γίνονται τα πιο όμορφα place cards.

Η Πρωτοχρονιά είναι η στιγμή που υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με χαρά, γέλιο και γεύσεις που εντυπωσιάζουν. Θέλουμε το τραπέζι μας να είναι ξεχωριστό, γεμάτο ομορφιά και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια. Και επειδή η καλή αρχή είναι το ήμισυ του παντός, εδώ σου έχουμε μια πρωτότυπη ιδέα για να δημιουργήσετε τα πιο νόστιμα και εντυπωσιακά μικρά ψωμάκια σε βαζάκια.

Το είχατε φανταστεί ποτέ; Τα κεραμικά βαζάκια δεν χρησιμεύουν μόνο για να φυτέψετε όμορφα φυτά, αλλά μπορούν να γίνουν μέρος ενός προσεγμένου και ξεχωριστού τραπεζιού. Γράψε τα ονόματα των καλεσμένων σας με όμορφη καλλιγραφία και δέστε γύρω από κάθε βαζάκι μια χρωματιστή κορδέλα. Η ιδέα σας θα γίνει ανάρπαστη!

Υλικά για 6 ψωμάκια (περίπου 210 γρ. το καθένα) για 6 κεραμικά βαζάκια (διάμετρος 8 εκ., ύψος 8 εκ.)

Για τη ζύμη

380 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

380 γρ. αλεύρι Manitoba

40 γρ. ελαιόλαδο

460 γρ. κρύο νερό

7 γρ. ξηρή μαγιά

20 γρ. αλάτι

Για τη διακόσμηση

Διάφοροι σπόροι (ηλιόσπορος, κολοκυθόσπορος, παπαρουνόσπορος, σουσάμι, λιναρόσπορος κ.ά.)

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ του μίξερ με γάντζο, ρίχνουμε τα δύο αλεύρια με τη μαγιά. Βάζουμε το μίξερ σε λειτουργία και προσθέτουμε σταδιακά το κρύο νερό. Αφήνουμε τη ζύμη να ζυμωθεί για τουλάχιστον 10 λεπτά, μέχρι να γίνει λεία και να ξεκολλά από τα τοιχώματα του μπολ. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο σταδιακά, θα δούμε ότι η ζύμη θα χωριστεί και θα αποκτήσει γυαλιστερή όψη. Συνεχίζουμε να ζυμώνουμε μέχρι να απορροφηθεί πλήρως το λάδι και η ζύμη να ξαναγίνει ματ και να τυλίγεται γύρω από τον γάντζο. Προσθέτουμε το αλάτι και ζύμωσε για ακόμα 2–3 λεπτά.

Στη συνέχεια αλείφουμε τον πάγκο με λίγο ελαιόλαδο και ακουμπάμε πάνω τη ζύμη. Ζυμώνουμε για 1 λεπτό μέχρι να πάρουμε μια στρογγυλή μπάλα, που θα βάλουμε σε ένα μεγάλο μπολ ελαφρά λαδωμένο. Αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει για 3–4 ώρες σε σβηστό φούρνο. Αφού φουσκώσει η ζύμη, την τοποθετούμε σε ένα ελαφρά λαδωμένο πάγκο και την κόβουμε σε 6 κομμάτια (~210 γρ. το καθένα). Φτιάχνουμε το κάθε κομμάτι σε μπάλα. Στρώνουμε τα 6 κεραμικά βαζάκια με λαδόκολλα και βάζουμε από μια μπάλα σε κάθε βαζάκι. Αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει για 30 λεπτά ή μέχρι να φτάσει κοντά στο χείλος του βάζου. Ύστερα πασπαλίζουμε με διάφορους σπόρους και ψήνουμε τα ψωμάκια στον στους 200 °C για 15–20 λεπτά, τοποθετώντας τα βαζάκια στο κάτω μέρος του φούρνου. Μόλις ψηθούν, μπορείτε να διακοσμήσετε τα βαζάκια με κορδέλες και να τα τοποθετήσετε στο τραπέζι ως place cards, προσθέτοντας καρτελάκια με τα ονόματα των καλεσμένων σου.

Σημειώσεις

Μπορείτε να γαρνίρετε τα ψωμάκια με όποιο μείγμα σπόρων ή μπαχαρικών προτιμάτε. Η φαντασία σας είναι το μόνο όριο. Καλό είναι να καταναλωθούν τα ψωμάκια αμέσως. Αν περισσέψουν, βγάλτε τα από τα βαζάκια και φυλάξτε τα σε χάρτινη σακούλα για ψωμί για 1–2 μέρες το πολύ. Μπορείτε επίσης να τα καταψύξετε αφού πρώτα κρυώσουν τελείως.