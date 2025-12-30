Κρεμμύδια γεμιστά με κρέμα πατάτας και λουκάνικο – Το πιάτο που θα εντυπωσιάσει στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Ψητά κρεμμύδια με κρέμα πατάτας και λουκάνικο: η συνταγή που θα εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σας με πλούσια κρεμώδη γέμιση και γεύση που ξεχωρίζει.

Ψάχνετε για ένα πιάτο που θα εντυπωσιάσει στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι; Τα κρεμμύδια γεμιστά με κρέμα πατάτας και λουκάνικο συνδυάζουν παράδοση και γκουρμέ στοιχεία, προσφέροντας μια μοναδική γεύση που όλοι θα θυμούνται. Ιδανικά για το ρεβεγιόν ή το γιορτινό οικογενειακό τραπέζι, αυτά τα ψητά κρεμμύδια εντυπωσιάζουν με την εμφάνιση και τη γεύση τους, ενώ η πλούσια, κρεμώδης γέμιση κάνει κάθε μπουκιά απολαυστική. Μια συνταγή που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε τη νέα χρονιά με στυλ και γεύση.

Υλικά

6 λευκά κρεμμύδια, 270-280 γρ. το καθένα

1,2 κιλά χοντρό αλάτι

Αστεροειδή γλυκάνισο 6 κομματάκια

1 κουταλάκι μοσχοκάρυδο τριμμέν

1 κουταλιά πιπέρι

Για τη γέμιση

200 γρ. χοιρινό λουκάνικο

30 γρ. βούτυρο

50 γρ. πράσο

200 γρ. πατάτες

Λίγο θυμάρι

Κρεμμύδια, το εσωτερικό τους, μαγειρεμένο και ψιλοκομμένο

60 γρ. λευκό κρασί

Λίγο ζωμό λαχανικών

Λευκά κρεμμύδια ψημένα και κομμένα

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

www.soniaperonaci.it

Εκτέλεση

Αρχικά, προετοιμάζουμε τα κρεμμύδια για ψήσιμο. Σε ένα μπολ, αναμειγνύουμε το χοντρό αλάτι με τα μπαχαρικά. Στρώνουμε λίγο αρωματισμένο αλάτι σε ένα ταψί και τοποθετούμε τα κρεμμύδια με τη φλούδα τους. Τα καλύπτουμε πλήρως με το αλάτι και τα μπαχαρικά, φροντίζοντας να μην ακουμπάνε μεταξύ τους και τα ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 1 ώρα και 30 λεπτά.

Εν τω μεταξύ, βράζουμε το λουκάνικο σε σφραγισμένη σακούλα για 25 λεπτά, το αφήνουμε να κρυώσει λίγο, αφαιρούμε το περίβλημα και το κόβουμε σε μικρούς κύβους. Μετά το ψήσιμο των κρεμμυδιών, αφαιρούμε την κρούστα αλατιού, τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και κόβουμε το πάνω μέρος οριζόντια (¾ του ύψους). Αφαιρούμε τα εσωτερικά στρώματα με ένα κουτάλι, αφήνοντας τα δύο εξωτερικά στρώματα άθικτα. Ψιλοκόβουμε τη σάρκα για τη γέμιση.

Για τη γέμιση: Σε ένα τηγάνι, λιώνουμε το βούτυρο και σοτάρουμε το πράσο κομμένο λεπτά. Προσθέτουμε τις πατάτες, τα κρεμμύδια, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Σοτάρουμε 5 λεπτά, σβήνουμε με λευκό κρασί, προσθέτουμε τον ζωμό μέχρι να καλυφθούν ελαφρά και σιγοβράζουμε 20 λεπτά. Πολτοποιούμε με μπλέντερ και κρατάμε την κρέμα ζεστή.

Σε ένα ταψί με λαδόκολλα, τοποθετούμε τα κρεμμύδια, τα γεμίζουμε με το λουκάνικο και την κρέμα πατάτας, προσθέτουμε ξανά λουκάνικο, λίγο θυμάρι και ελαιόλαδο. Ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 15-20 λεπτά. Αφήνουμε να ξεκουραστούν λίγα λεπτά πριν τα σερβίρουμε.

Συμβουλές:

Το αλάτι γύρω από τα κρεμμύδια πρέπει να είναι 1-2 εκ. για να ψηθούν σωστά.

Η κρέμα πατάτας μπορεί να αντικατασταθεί με κρέμα κολοκύθας, σελινόριζας ή φασολιών για διαφορετική γεύση.

Ο ζωμός μπορεί να είναι λαχανικών, κρέατος ή μανιταριών για vegan εκδοχή.

Συντήρηση: Στο ψυγείο: 2-3 μέρες σε αεροστεγές δοχείο, ξαναζεσταμένο στους 180°C για 10-15 λεπτά.

Προετοιμασία εκ των προτέρων: Μπορείτε να ψήσετε και να αφαιρέσετε τα εσωτερικά στρώματα από τα κρεμμύδια μια μέρα πριν. Ολοκληρώστε το ψήσιμο πριν το σερβίρισμα.

Κατάψυξη: Πριν το δεύτερο ψήσιμο, μπορούν να καταψυχθούν μέχρι 3 μήνες. Αφήστε να ξεπαγώσουν στο ψυγείο όλη τη νύχτα πριν το ψήσιμο.