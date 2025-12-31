Ρολό κοτόπουλο Wellington: H εντυπωσιακή πρόταση για το ρεβεγιόν

Ρολό κοτόπουλου σε κρούστα τύπου Wellington: Ένα κομψό και ζουμερό γιορτινό πιάτο που θα εντυπωσιάσει στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι είναι η ιδανική ευκαιρία για ένα πιάτο που συνδυάζει γιορτινή εμφάνιση και ισορροπημένη γεύση. Το ρολό κοτόπουλου Wellington αποτελεί μια κομψή και πιο ελαφριά εναλλακτική στο κλασικό κρέας των γιορτών, χωρίς να στερείται νοστιμιάς ή εντυπωσιασμού. Με ζουμερό κοτόπουλο, πλούσια γέμιση και τραγανή κρούστα, είναι η πρόταση που ταιριάζει απόλυτα σε ένα τραπέζι Πρωτοχρονιάς που θέλει να ξεχωρίσει.

Υλικά

4 μεγάλα φιλέτα κοτόπουλου, κατάλληλα για ρολό

12 φέτες σπεκ

40 γρ. ψιλοκομμένα φιστίκια Αιγίνης

100 γρ. γραβιέρα Νάξου σε φέτες

300 γρ. αλεύρι τύπου

90 ml λευκό κρασί

50 ml σπορέλαιο

1 κουταλάκι στιγμιαία μαγιά για αλμυρές ζύμες

Αλάτι

1 κρόκος αυγού

Εκτέλεση

Απλώστε τα φιλέτα κοτόπουλου σε μια επιφάνεια κοπής και τα καλύπτουμε με μεμβράνη τροφίμων. Τα χτυπάμε ελαφρά με σφυρί κρέατος για να λεπτύνουν. Στο κέντρο κάθε φέτας τοποθετούμε 3 φέτες σεπκ, 1–2 φέτες τυρί και πασπαλίζουμε με τα ψιλοκομμένα φιστίκια. Τυλίγουμε τις φέτες ξεκινώντας από τη μακριά πλευρά, σφιχτά με μεμβράνη τροφίμων και στρίβουμε τις άκρες για να σφραγιστούν. Ια αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Ετοιμάζουμε τη ζύμη, ζυμώνοντας το αλεύρι με το λευκό κρασί, το σπορέλαιο, τη στιγμιαία μαγιά και 1 κουταλάκι αλάτι. Όταν σχηματιστεί μια λεία και ελαστική ζύμη, τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Ύστερα χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο κομμάτια και τα ανοίγουμε σε φύλλο πάχους 3–4 χιλιοστών. Στο κέντρο κάθε φύλλου τοποθετήστε ένα ρολο κοτόπουλου. Τυλίγουμε τα ρολά με τη ζύμη, αφαιρούμε την περίσσεια και σφραγίζουμε καλά τις ενώσεις. Με τη ζύμη που περισσεύει μπορείτε να διακοσμήσετε την επιφάνεια. Αλείψτε με τον χτυπημένο κρόκο αυγού. Στη συνέχεια ψήνουμε τα ρολά στον φούρνο στους 180°C για περίπου 1 ώρα. Αν ροδίσουν πολύ γρήγορα, σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο. Όταν είναι έτοιμα τα βγάζουμε από τον φούρνο και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 15 λεπτά πριν σερβίρισμα, ώστε το κρέας να κρατήσει τους χυμούς του και να παραμείνει τρυφερό και ζουμερό. Σερβίρονται ιδανικά με λαχανάκια Βρυξελλών με μήλα, που δημιουργούν έναν υπέροχο γευστικό συνδυασμό. Καλή απόλαυση.