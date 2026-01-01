Σπιτικό λικέρ μανταρίνι

Η εύκολη συνταγή για να φτιάξουμε στο σπίτι λικέρ μανταρίνι, απολαυστικό και αρωματικό, ιδανικό για το τέλος του γεύματος.

Έχουμε συνηθίσει να αγοράζουμε τα αγαπημένα μας λικέρ, αλλά γνωρίζατε ότι μερικά από αυτά φτιάχνονται πολύ εύκολα στο σπίτι και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό; Μόλις είναι έτοιμο, το λικέρ μανταρίνι αποτελεί επίσης μια εξαιρετική ιδέα δώρου για φίλους και συγγενείς που αγαπούν τα χωνευτικά λικέρ με αρώματα εσπεριδοειδών. Το βασικό συστατικό είναι, φυσικά, το μανταρίνι. Χρειαζόμαστε περίπου δέκα και φροντίζουμε να είναι ακέρωτα και αψέκαστα. Αυτό γιατί η φλούδα, δηλαδή το μέρος που εκτίθεται περισσότερο στη ρύπανση και απορροφά επιβλαβείς ουσίες, είναι και το κομμάτι που θα χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή του λικέρ. Προσπαθούμε επίσης να αφαιρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το λευκό μέρος της φλούδας και να χρησιμοποιήσουμε μόνο το πορτοκαλί. Η γεύση του λικέρ αλλάζει ανάλογα με την ποσότητα του αλκοόλ, των φλουδών μανταρινιού, αλλά και με τον χρόνο εκχύλισης και ωρίμανσης. Δοκιμάστε κι εσείς να φτιάξετε λικέρ μανταρίνι στο σπίτι. Ελπίζουμε να σας αρέσει.

Freepik

Υλικά

10 μανταρίνια τη φλούδα

500 ml καθαρό οινόπνευμα για λικέρ (95°)

500 γρ. ζάχαρη

500 ml νερό

Εκτέλεση

Ας ξεκινήσουμε πλένοντας και στεγνώνοντας καλά τα μανταρίνια. Στη συνέχεια τα ξεφλουδίζουμε , χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι, προσπαθούμε να αφαιρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο από την άσπρη ψίχα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μόνο το πορτοκαλί μέρος της φλούδας. Κόβουμε τη φλούδα σε μικρά κομμάτια και τη ρίχνουμε σε ένα βάζο. Προσθέτουμε το αλκοόλ, κλείνουμε καλά το βάζο και αφήνουμε το μείγμα να μουλιάσει για τέσσερις ή πέντε ημέρες. Μόλις περάσει ο χρόνος μουλιάσματος, προσθέτουμε τη ζάχαρη σε μια κατσαρόλα και τη διαλύουμε στο νερό. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Προσθέστε το μουλιασμένο μείγμα στο σιρόπι ζάχαρης, σουρώνοντάς το μέσα από ένα λεπτό σουρωτήρι. Ανακατεύουμε το μείγμα με ένα κουτάλι. Εμφιαλώνουμε τον χυμό μανταρινιού χρησιμοποιώντας ένα χωνί μια τον αφήνουμε ξεκουραστεί σε ξηρό μέρος για 15-20 ημέρες. Μόλις ανοιχτεί, τον φυλάμε σε ένα μπουκάλι στο ψυγείο ή στην κατάψυξη.