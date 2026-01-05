Το σπιτικό chutney ντομάτας που δεν θα βρεις στα εστιατόρια

Αυτό το chutney είναι αυθεντικό σπιτικό ινδικό φαγητό. Δεν θα το βρείτε σε εστιατόρια, αλλά θα θέλετε να το έχετε συχνά στο τραπέζι σας για την απλότητα και τη γεύση του.

Αναζητάτε ένα συνοδευτικό που να μεταμορφώνει κάθε γεύμα σε κάτι ξεχωριστό; Το chutney ντομάτας είναι η ιδανική επιλογή: Πικάντικο, γλυκό και ξινό ταυτόχρονα, φτιαγμένο με ώριμες ντομάτες, κρεμμύδια, σκόρδο και αρώματα Ινδίας που ξυπνούν τις αισθήσεις. Σπιτικό, απλό στην παρασκευή του και γεμάτο γεύση, αυτό το χορτοφαγικό πιάτο κινείται ανάμεσα σε chutney και sabzi με σκόπιμα χοντρή υφή – μαλακά κρεμμύδια και τρυφερές ντομάτες, τέλειο με chapati, paratha, dal-rice ή khichdi, αλλά και για να προσφέρει ζωντάνια σε καθημερινά σνακ ή γεύματα. Η έντονη κόκκινη απόχρωση του δίνει μια γιορτινή νότα στο τραπέζι, ενώ η ισορροπημένη γεύση του θα το κάνει αγαπημένο σε μικρούς και μεγάλους. Προετοιμάστε το εκ των προτέρων και κρατήστε το πάντα έτοιμο για να προσθέσετε χρώμα και άρωμα σε κάθε πιάτο.

Σημειώσεις

Ντομάτες: Χρησιμοποιήστε ώριμες και ζουμερές ντομάτες για καλύτερη γεύση.

Σκόρδο: Προστίθεται πριν τα κρεμμύδια. Σοτάρετε ψιλοκομμένο σκόρδο σε λάδι για 30–45 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει αρωματικό και ελαφρώς χρυσαφένιο, χωρίς να καεί. Αυτό ενισχύει τη γεύση και το άρωμα του chutney

Κρεμμύδια: Τα κίτρινα κρεμμύδια είναι η καλύτερη επιλογή, λιώνουν στη σάλτσα και διατηρούν το έντονο κόκκινο χρώμα του chutney .

Μπαχαρικά: Μόνο λίγα χρειάζονται: Σπόροι μουστάρδας, κουρκουμάς και σκόνη κόκκινης πάπρικας. Δίνουν βάθος χωρίς να υπερισχύουν οι ντομάτες.

Jaggery: Απαραίτητη. Συνδέει όλες τις γεύσεις με μια απαλή γλυκύτητα που ισορροπεί τις ξινές ντομάτες και την πικάντικη πάπρικα. Αν δεν υπάρχει, μπορεί να αντικατασταθεί με καστανή ζάχαρη ή ζάχαρη καρύδας.

Υλικά

1 κουταλιά της σούπας λάδι

1 κουταλάκι του γλυκού σπόροι μουστάρδας

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 μεγάλο κίτρινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι

1/4 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά

1–2 κουταλάκια του γλυκού ήπια κόκκινη πιπεριά σε σκόνη

4–5 ώριμες ντομάτες (περίπου 700 γρ.), ψιλοκομμένες

1–2 κουταλιές της σούπας jaggery (ή καστανή ζάχαρη)

1/3 φλιτζάνι ψιλοκομμένος κόλιανδρος

Εκτέλεση

Ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά σε ένα τηγάνι. Προσθέτουμε τους σπόρους μουστάρδας. Μόλις αρχίσουν να σκάνε, προσθέτουμε τον κουρκουμά. Στη συνέχεια ρίχνυομε το σκόρδο και σοτάρουμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει αρωματικό, χωρίς να καεί. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και το αλάτι, ανακατεύουμε καλά, σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε 7–8 λεπτά μέχρι τα κρεμμύδια να γίνουν διάφανα. Ύστερα προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, την κόκκινη πιπεριά σε σκόνη και τη jaggery ή τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά, σκεπάζουμε και μαγειρεύουμε για 10 λεπτά μέχρι οι ντομάτες να μαλακώσουν και να ξεκινήσουν να λιώνουν. Αφαιρούμε το καπάκι και μαγειρεύουμε σε δυνατή φωτιά για 2 λεπτά για να πήξει το chutney. Σβήνουμε τη φωτιά και πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο κόλιανδρο. Καλή απόλαυση.